Héctor Arce contraataca a Del Castillo y lo cuestiona por no investigar a los hijos ‘delincuentes’ del presidente

El diputado del ala evista señala que los herederos del presidente se beneficiaron de los recursos del Estado para enriquecerse de manera irregular

Boris Bueno Camacho / La Paz

El diputado del ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) cuestionó este viernes al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por no obrar de la misma manera con las denuncias que se le presentan; ya que este anunció una investigación sobre la procedencia de los fondos de un vehículo que usa el expresidente Evo Morales y que pertenece a la hija de 21 años de una persona procesada por narcotráfico; pero, ni se inmutó cuando el legislador denunció el probable enriquecimiento ilícito de los hijos del presidente Luis Arce Catacora.

El diputado evista rebatió la acusación hecha por Del Castillo y ejecutada por el ministro de Justicia, Iván Lima, quien entregó el memorial de denuncia ante el Ministerio Público sobre la presunta comisión del delito de legitimación de ganancias ilícitas contra la joven y sus allegados, para que se investigue la procedencia del dinero que utilizaron para adquirir una vagoneta de lujo cuyo precio asciende a los 90 mil dólares americanos, aspecto que provocó la suspicacia de las autoridades por la edad de la propietaria.

“La respuesta a usted mequetrefe Eduardo del Castillo, no sea sinvergüenza, cuando nosotros presentamos denuncias sobre los delitos de legitimación de ganancias y enriquecimiento ilícitos de sus hijos de lucho Arce, ustedes cerraron el proceso, este es el prontuario de sus hijos de cómo en tan poco tiempo se han hecho millonarios; sus hijos son unos delincuentes y se aprovechan del Estado por la influencia de usted”, reclamó.

En ese sentido, refirió que Rafael Ernesto Arce Mosqueira compró a sus 25 años una propiedad de 5,5 millones de dólares; además que este y su hermana, quien tenía 20 años, se beneficiaron con un préstamo que ascendía a la suma de 63 millones de bolivianos; asimismo, cuestionó las compras de 20 mil litros de diésel que hizo el hijo del primer mandatario mensualmente y la venta de trigo a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) por un monto que sobrepasa los 18 millones de bolivianos, entre otras denuncias que hizo.

“Su hijo Rafael Ernesto Arce Mosqueira no produce ni una sola planta de trigo y es uno de los mayores contrabandistas que mete de contrabando trigo y maíz de Argentina y vende a Emapa, tiene su propiedad condominio Villa Borghese, he llegado hasta ahí, tiene cinco vehículos de lujo, un Ford Raptor, por ejemplo, que cuesta más de 150 mil dólares; y hace un cambio de uso de suelos de más de 2 mil hectáreas ante la ABT (Autoridad de Fiscalización de Bosques y Tierras) en tan solo once días cuando ese trámite tarda cinco o seis meses”, interpeló.

En cuanto al otro de los hijos del primer mandatario, Marcelo Arce Mosqueira, el asambleísta lo acusó de haber sustraído llantas y baterías cuando cumplía funciones en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un valor de más de 150 mil bolivianos, lo que significó un daño económico al Estado, pese a ello, cobró viáticos por un viaje a Estados Unidos y Francia, además de una liquidación al salir de la institución por más de 220 mil bolivianos; además, indicó que esta práctica de los descendientes de Arce se dio incluso desde que ambos salieron bachilleres.

“Pero, además hace uso de un vehículo oficial de ENDE Corporación en Santa Cruz, un vehículo que cuesta más de 150 mil dólares, el vehículo de los bolivianos al servicio del hijo de Lucho Arce; yo he visto a Marcelo Arce ingresando a su propiedad; pero, además, hay helicópteros que de manera permanente aterrizaban en esta propiedad; no hay en la norma prerrogativas de los hijos de un presidente para hacer ese uso y abuso”, apuntó.

Héctor Arce muestra los supuestos delitos cometidos por los hijos del presidente. Foto: captura pantalla

Calificó como una organización criminal compuesta por el presidente y sus hijos, la cual no fue investigada por el ministro de Gobierno a quien objetó por ‘ver algunas cosas y otras no’; pero, advirtió a la familia del presidente que se les ubicará en el lugar que estén cuando Luis Arce deje el poder, para que respondan por los supuestos actos de corrupción en los que habrían incurrido con la aquiescencia de su padre.

“Nos han robado como unos comunes y vulgares delincuentes; sin miedo, quiero decirle, Lucho Arce, que sus hijos son una pandilla de delincuentes, así de claro, porque el que roba se denomina delincuente, son maleantes, ojalá que puedan investigar porque vamos a presentar por otros tipos penales sobre el uso indebido de influencias y de cómo estos señores hoy son millonarios, los hijos de Lucho Arce”, enfatizó el diputado evista, quien reiteró que existe una persecución del gobierno contra el líder cocalero y exmandatario.