Horóscopo del 30 de septiembre: Inicia una nueva semana con premoniciones

Fuente: https://www.colombia.com

ARIES: 20 MARZO – 19 ABRIL: Hoy tu ansiedad te llevará a presionar al ser amado, ten cuidado, podrías cansarlo. Manejarás con mucha habilidad tu economía, para que no te sientas limitado después. Número para la buena racha: 4.

TAURO: 20 ABRIL – 20 MAYO: Tus esfuerzos por dominar tus celos han valido la pena, tu vida afectiva te dará alegrías. Tu trabajo marchará sin contratiempos, pero no te confíes. Número para la buena racha: 1.

GÉMINIS: 21 MAYO – 21 JUNIO: Tendrás la oportunidad de limar asperezas y empezarás una nueva etapa amorosa. Laboralmente, estarás a la defensiva, no te distraigas en temas sin importancia. Número para la buena racha: 12.

CÁNCER: 22 JUNIO – 21 JULIO: No te desesperes por tu situación sentimental, hoy todo lo que te hace dudar se aclarará. Dejarás de lado actitudes reservadas que te hacían perder oportunidades. Número para la buena racha: 10.

LEO: 22 JULIO – 22 AGOSTO: Será un día de sentimientos intensos, vivirás momentos inolvidables de amor. Las gestiones que realizarás serán exitosas, demostrarás tu talento para los negocios. Número para la buena racha: 6.

VIRGO: 23 AGOSTO – 22 SEPTIEMBRE: No presiones al ser amado, solo tienes que dar afecto para recibir lo que quieres. Tu economía no es estable, recuérdalo antes de comprar cosas que no necesitas. Número para la buena racha: 15.

LIBRA: 23 SEPTIEMBRE – 22 OCTUBRE: Surgirán desacuerdos con terceras personas que afectarán tu vida afectiva, trata de calmarte. Hoy gracias a tu sentido del deber cumplirás con tus responsabilidades. Número para la buena racha: 7.

ESCORPIO: 23 OCTUBRE – 22 NOVIEMBRE: Los sentimientos serán más importantes para ti, pasarás por alto pequeños desacuerdos. Hoy recibirás respuesta de tus gestiones y no serán las que esperas. Número para la buena racha: 12.

SAGITARIO: 23 NOVIEMBRE – 22 DICIEMBRE: Vives un gran momento sentimental, el ser amado te sorprenderá con una sorpresa. Tus ansias de progresar te llevarán a buscar nuevas oportunidades, recibirás ayuda. Número para la buena racha: 22.

CAPRICORNIO: 23 DICIEMBRE – 21 ENERO: Día de buena comunicación, tendrás detalles que emocionarán al ser amado. Tu economía no mejorará en la medida que esperas, cuidado con tus gastos. Número para la buena racha: 18.

ACUARIO: 22 ENERO – 17 FEBRERO: Sientes que le falta emoción a tu vida amorosa, ten calma pronto las cosas cambiaran. Hoy encontrarás alternativas para mejorar tu economía. Número para la buena racha: 11.

PISCIS: 18 FEBRERO – 19 MARZO: Asistirás a una divertida reunión, conocerás personas agradables. Estarás ocupado con un nuevo proyecto que será exitoso económicamente. Número para la buena racha: 3.

JOSIE DIEZ CANSECO