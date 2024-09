Industrias oleaginosas dejan de exportar $us 350 millones ante la caída en la producción de soya

Fuente: Unitel

El presidente de la Cámara de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), Jorge Amantegui, alertó que el sector dejó de exportar subproductos como harina y aceite de soya por un valor de $us 350 millones al primer semestre de la presente gestión, escenario que refleja una tendencia a acentuarse y que pone en jaque a la labor industrial.

“Hasta junio de este año, en comparación con el año pasado, tenemos alrededor de $us 350 millones menos de exportación de harinas y aceite”, sostuvo el ejecutivo en entrevista con Canal Rural, al referir que se prevé cerrar el año con una caída que alcance los $us 600 millones.

De acuerdo con el reporte, la escasez de diésel también golpea a este sector, ya que dio lugar al encarecimiento de los costos logísticos, así como la disminución del nivel del agua en la hidrovía Paraguay – Paraná lo que lleva a la empresas exportadoras a buscar otras vías para cumplir con los compromisos de exportación.

Ante la falta de materia prima, las plantas en cualquier momento van a tener que dejar de producir si no les entra más grano de soya, según Amantegui. Si bien el mercado interno está cubierto para responder a la demanda del sector pecuario, la molienda no se llevará delante de manera normal si es que no se asumen medidas para garantizar la labor industrial.