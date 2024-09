Italia: Un hombre admite en TV que mató a su madre y un periodista llama a la policía para que lo detengan

Fuente: https://actualidad.rt.com

Un hombre fue detenido en Módena, Italia, después de confesar en televisión que había asesinado a su madre. El cuerpo de la mujer fue hallado en su casa la tarde del pasado domingo por una hija que había ido a visitarla y el lunes, Lorenzo Carbone, de 50 años, contó lo sucedido.

Tras cometer el crimen contra Loretta Levrini, de 80 años, el hombre salió de su vivienda en el pueblo de Spezzano di Fiorani, deambuló toda la noche y regresó al día siguiente. Fue entonces cuando lo entrevistaron los reporteros. «No sé por qué lo hice, ya no podía más», dijo. «Yo la maté. Mi madre estaba entre la demencia y el Alzheimer y a veces decía cosas. No podía más, fue por instinto, no sé por qué«, agregó.

«De vez en cuando me hacía enojar un poco porque siempre repetía las cosas. Pero no es que me volviera loco. Yo no estaba en tratamiento en ninguna parte. Me vino así, lo hice por instinto: la estrangulé», continuó Carbone su relato ante las cámaras. Además, detalló entre lágrimas cómo ocurrió el asesinato: «La estrangulé. Primero probé con la almohada, luego saqué la funda de la almohada y probé con la funda, y después usé las cintas, los cordones». «No sé qué más decir», concluyó.

En medio de su relato, un periodista le preguntó si quería llamar a las autoridades, ante lo que Carbone asintió. Poco después llegó personal de Carabineros hasta la vivienda y detuvo al hombre, hecho que fue transmitido en directo.

Cuando hallaron el cuerpo de Levrini, la atención de las autoridades se centró en Carbone y como no había noticias sobre su paradero, se llegó a pensar que podría haberse suicidado. En su búsqueda se organizó un operativo que incluyó drones, pero solo pudo ser ubicado cuando regresó a la vivienda y fue entrevistado.