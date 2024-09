Justiniano habló sobre su no convocatoria a la Selección Boliviana

Leonel Justiniano es el capitán de Bolívar y uno de los referentes de la Academia

“A pesar de que no fui llamado a la Selección en esta fecha que pasó, donde me pone muy contente que nos haya ido muy bien en estos dos partidos; pero uno no pierde la esperanza, las ganas y el deseo de volver (a una convocatoria de la Selección). Para mí no hay una puerta cerrada, obviamente que siempre tengo que seguir trabajando y si me falta voy a mejorar”, respondió el mediocampista de Bolívar en rueda de prensa cuando fue consultado sobre la posibilidad de estar en la próxima lista de convocados por el seleccionador nacional, Oscar Villegas.

La ausencia de Leonel Justiniano fue uno de los nombres que llamó la atención en la primera lista de convocados por el seleccionador de Bolivia, Oscar Villegas para la reciente doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, donde la Verde cosechó seis de los seis puntos en juego tras las victorias ante Venezuela, en El Alto y de visitante ante Chile.

“Yo todavía tengo ese deseo de seguir vistiendo la camiseta de la Selección. Quiero apoyar y aportar con lo que se pueda. Solamente debo seguir trabajando y dedicarme a mí equipo (Bolívar) para que me vaya muy bien y por ende poder ser convocado”, añadió el experimentado volante de marca del equipo celeste.

Justiniano es el capitán de Bolívar y uno de los referentes de la Academia, además el mediocampista venía mostrando un buen rendimiento en la Academia en lo que va de la temporada, donde disputaron Copa Libertadores y el torneo local. El centrodefensivo tuvo buenas actuaciones en partidos en la Libertadores. Es por esa razón que había causado asombro en la prensa y en los amantes del fútbol que el nombre de “Justi” no esté en el inicio de la era Villegas al frente de la Verde.

Lo cierto es que se avecina otra doble fecha de las Eliminatorias en el mes de octubre, donde Bolivia recibirá a Colombia y luego visitará a Argentina. En ese sentido, el DT Villegas dará la lista de convocados en los próximos días, donde lo más probable es que mantenga gran parte de los que convocó recientemente, pero también puede existir espacio para nuevos citados y ahí puede estar el nombre Justiniano…