La cosecha de trigo cae en 73% y Emapa importará el grano para garantizar el abastecimiento

El gerente de la entidad cruceño dijo que para este año tenían previsto cosechar 130.000 toneladas. El gerente de Emapa reconoció que no se pudo acopiar suficiente grano.

Fuente: La Razón

Producto de la prolongada sequía, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) alertó este sábado que la cosecha de trigo de la campaña de invierno solo alcanzará a 35.000 toneladas de las 130.000 que tenían previstas para esta gestión.

Esa cantidad no alcanzará para cubrir la demanda interna, por lo que la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) toma previsiones y confirma la compra de 60.000 toneladas de trigo.

Jaime Hernández, gerente de Anapo, informó que ya se avanzó en el 80% de la cosecha de los cultivos de rotación de invierno, que incluyen sorgo, maíz y girasol, cuyas cifras no son tan preocupantes; sin embargo, en el caso del trigo reporta un déficit de más de 73%.

“El impacto de la sequía ha sido mucho más dramático en términos de la caída de productividad y, por ende, la disminución de la producción. Solo en el caso del trigo vamos a tener un rendimiento promedio de unos 500 kilos por hectárea y que eso nos va a representar llegar a tener una producción de por lo menos 35.000 toneladas”, calculó Hernández.

Cosecha

El gerente informó que la previsión en la cosecha era de al menos 130.000 toneladas, pero el rendimiento bajó debido a factores climáticos como la sequía que se prolongó hasta inicios de esta gestión.

“Estamos disminuyendo nuestra producción y, obviamente, eso va a tener un impacto porque significa que el país va a tener que hacer una mayor importación, ya sea de grano o de harina de trigo, para satisfacer la demanda del mercado interno”, agregó el ejecutivo.

Hernández pidió al Gobierno acelerar los procesos que están en agenda; por ejemplo, el uso de la biotecnología, para evitar un desabastecimiento.

Emapa

Ante este panorama, el gerente de Emapa, Franklin Flores, dijo que el Gobierno importará 60.000 toneladas de trigo para cubrir la demanda nacional.

“El trigo ha sufrido sequía, hubo muchas pérdidas, por lo cual no hay mucha producción. Teníamos planificado el acopio de más de 150.000 toneladas en los silos; no se ha podido acopiar aquello. Por lo cual, por decisión de nuestro Gobierno y para abastecer la harina al sector panificador, se comprará 60.000 toneladas”, dijo.

La importación estará a cargo de Insumos Bolivia, de manera legal. “Tenemos el contrato suscrito para la adquisición de 60.000 toneladas de trigo para distribuir 7.000 quintales diarios al sector panificador y se producirá además fideos para el mercado”.

Para esta gestión, Emapa se comprometió a entregar 1,3 millones de quintales de harina para el sector panificador con la finalidad de mantener el precio del pan de batalla en Bs 0,50.

Trigo

En agosto, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5195, que establece la importación del grano y harina de trigo con arancel cero hasta el 31 de diciembre de este año.

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, explicó que la medida fue posible debido a que en el mercado interno el precio de la tonelada de trigo se comercializa en entre $us 450 y $us 490, en contraposición al costo internacional de entre $us 257 y $us 270.

De acuerdo con el Gobierno, Bolivia tiene una demanda nacional de consumo de harina de trigo de cerca de 11 millones de quintales y el 72% es destinado al sector panificador.