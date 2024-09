“La juventud debe tomar las riendas”: Senador arcista descarta a Arce y a Evo como candidatos para el 2025

La semana pasada, el diputado arcista Gustavo Vega también planteó pensar en una candidatura alternativa, en caso de que Arce y Morales no dialoguen y no subsanen sus diferencias.

Fuente; ANF

El senador arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Félix Ajpi descartó al expresidente Evo Morales y al actual jefe de Estado, Luis Arce, como alternativa electoral del partido en las próximas elecciones presidenciales, porque no tienen la capacidad de cohesionar a la militancia.

“Definitivamente, (ya no son alternativa para el 2025), eso se ha demostrado justamente en esta última semana, no tienen capacidad de poder conjuncionar a la población con un criterio festivo. El movimiento político es festivo, de esperanza, pero no de desesperación, de sometimiento y de llanto. (La ciudad de) La Paz esperaba con una desesperación que algo podía pasar (a la llegada de la marcha evista). Concentraron en la Plaza Murillo a gente que nada tiene que ver con la protección del Estado”, sostuvo Ajpi.

El legislador aseguró que Morales y Arce ya no tienen la capacidad de llevar adelante el Instrumento Político; por lo tanto, “la juventud tiene que tomar las riendas”. Precisó que no necesariamente se deben enfocar en Andrónico Rodríguez, actual presidente de la Cámara de Senadores, sino en cualquier otro líder joven que sea capaz de llevar adelante el partido.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La semana pasada, el diputado arcista Gustavo Vega también planteó pensar en una candidatura alternativa, en caso de que Arce y Morales no dialoguen y no subsanen sus diferencias.

Morales y Arce no pudieron entablar una mesa de diálogo, pese a la convocatoria del Defensor del Pueblo. La falta de respuesta sigue siendo por parte del líder cocalero.

El lunes, tras nueve días de caminata, la “Marcha para salvar Bolivia”, liderada por Morales, arribó a la sede de Gobierno en medio de tensión por posibles enfrentamientos con los arcistas, pero las grescas terminaron con pocos heridos.

El Gobierno permitió que civiles con escudos caseros resguarden la Plaza Murillo, junto a la policía. De acuerdo a parlamentarios arcistas, esas personas vinieron a defender la democracia y por eso se les permitió que detonen explosivos.

/DPC/FPF//