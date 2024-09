Los propietarios no contaban con permiso de circulación, por lo que fueron retenidos junto a sus motorizados por las autoridades.

Pese a las advertencias y disposiciones legales, al menos 182 dueños de motorizados no respetaron el domingo la prohibición de circulación por el Día del Peatón. La Policía los descubrió sin permiso durante la jornada dominical, por lo que los sancionó.

“Durante la jornada del Día del Peatón y el Ciclista se ha retenido un total de 182 vehículos en las ciudades de La Paz, El Alto, en la zona Sur (paceña) y en Viacha”, informó el director departamental de Tránsito de La Paz, coronel Marco Céspedes.

Tanto vehículos de servicio particular como público fueron sorprendidos en esta infracción. Y es que, por este domingo, el departamento paceño, así como otras regiones del país, celebró el ya tradicional Día del Peatón; destinado a aliviar la contaminación del aire con una prohibición de circulación de los vehículos.

DÍA DEL PEATÓN

Solo en casos excepcionales y bien justificados, las alcaldías dieron permisos de circulación. No obstante, hubo quienes no hicieron caso a la determinación e igual, pese a no contar con la autorización obligatoria, sacaron sus motorizados a las calles.

“En La Paz tenemos 80 vehículos particulares y 15 vehículos públicos, más una motocicleta; en El Alto han sido 52 vehículos particulares, ocho motocicletas; zona Sur, 15 vehículos particulares, tres motocicletas; y en Viacha, cuatro vehículos particulares y cuatro motocicletas; haciendo un total de 182 vehículos”.

El jefe policial indicó que los motorizados fueron retenidos hasta la finalización de la jornada; y solo tras el pago de una multa, los dueños pudieron recuperarlos. Céspedes indicó que, al tratarse de una disposición amparada en una norma nacional, los motorizados no podían transitar por las calles desde las 00.00 del domingo.