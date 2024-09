Las fotos inéditas del rey Juan Carlos y Bárbara Rey besándose que ha destapado la prensa holandesa

La revista ‘Privé’ ha publicado imágenes de uno de los encuentros que el exmonarca mantuvo con la vedette durante su romance





Bárbara Rey y el rey Juan Carlos. (Europa Press)

Fuente: infobae.com

Tres décadas después del escandaloso romance que el rey Juan Carlos mantuvo con Bárbara Rey, han salido a la luz unas fotografías inéditas del emérito junto a la que fuera su amante en una actitud que no deja ningún lugar a las dudas sobre el tipo de relación que mantenían.

La revista neerlandesa Privé ha publicado este miércoles 25 de septiembre unas imágenes del padre de Felipe VI junto a la vedette. Las instantáneas están tomadas en mayo de 1994 y en ellas se ve a la pareja en actitud relajada en casa de la artista, dándose apasionados besos y abrazos.

El material, que durante años recorrió las redacciones de la prensa española pero no había sido publicado hasta ahora, ha sido vendido por Ángel Cristo Jr., hijo de Bárbara Rey, que en el interior de la revista explica los motivos que le han llevado a hacer este movimiento en medio del profundo conflicto que mantiene con su madre.

“Con estas fotos, el rey Juan Carlos fue chantajeado por una de sus muchas amantes, la estrella de televisión Bárbara Rey. Ella usó a su hijo, Ángel Cristo Jr., que entonces tenía 13 años, para tomar las fotografías en secreto. Le hizo ganar mucho dinero y por venganza hacia su madre y para desmentir sus palabras, Ángel ha contado esta impactante historia”, se lee en el artículo del medio neerlandés.

Fotografías del rey Juan Carlos junto a Bárbara Rey publicadas por la revista neerlandesa ‘Privé’. (RRSS)

Bárbara Rey responde

Tras publicarse estas imágenes que están dando la vuelta al mundo, Bárbara Rey ha respondido a Espejo Público para pronunciarse sobre esta nueva traición de su hijo. “No voy a hablar nada al respecto, lo consultaré con mi abogada. Me he quedado… no sabía yo que podía llegar hasta este extremo, qué vergüenza. Con esto se demuestra quién es mi hijo y cómo es y como ha sido toda la vida. Hasta aquí”, ha sentenciado la vedette, que este verano demandó a su primogénito, acusándole de sustraer material sensible de su casa.

Cabe recordar que esta revelación se produce justo cuando se ha conocido que el rey Juan Carlos va a publicar sus memorias a principios de 2025 con la editorial francesa Stock. “Mi padre siempre me aconsejó que no escribiese mis memorias. Los reyes no hacen confidencias, menos aún públicas. Sus secretos quedan ocultos en la penumbra del palacio. ¿Por qué voy a desobedecerle ahora? ¿Por qué he cambiado finalmente de opinión? Tengo la sensación de que me roban el relato de mi propia historia”, ha expresado el emérito, según la revista Point de vue.

Tras la intervención de Bárbara Rey en el matinal de Antena 3, Gema López ha dado su opinión sobre este escándalo que, sin ser nuevo, vuelve a salpicar al padre del actual monarca. “Me parece todo tan surrealista… Quienes hemos vivido la historia cuando no se podía contar, de repente que se publiquen las fotos y la llames [a Bárbara Rey], cómo han cambiado los tiempos y en qué posición está quedando ya el emérito, para hablar de los dineros y las amantes”, ha aseverado la presentadora.