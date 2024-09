El expresidente Evo Morales afirmó que se debe mejorar la normativa en los chaqueos, pero no eliminar esta práctica que, en su criterio, favorece a la soberanía alimentaria.

El expresidente Evo Morales reconoció que durante su gestión se aprobaron varias leyes denominadas ‘incendiarias’. Sin embargo, afirmó que éstas fueron una respuesta a las demandas del sector agrícola.

“Era pedido clamoroso de los pequeños, medianos, grandes productores ampliar la frontera agrícola. No nos hemos inventado, hemos atendido esta demanda. Ha habido leyes, soy sincero, no tengo porque desconocer, lavarme las manos. Ha sido a pedido de ellos, para evitar conflictos”, explicó el exmandatario en radio Kawsachun Coca.

Incendios

Debido a la crisis ambiental que atraviesa el país, a raíz de los incendios en el oriente boliviano, la opinión pública y los opositores a Morales lo apuntaron como el principal responsable de los fuegos en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando.

Es que, durante su gestión se aprobaron las leyes 1171, del 25 de abril de 2019, y la 337, del 11 de enero de 2013, además de la 741. En criterio de los detractores de Morales, estas leyes permiten que se realicen quemas de manera desmedida, sin ningún tipo de autorización.

En ese sentido, el sábado, cuando se entregó un reconocimiento al expresidente, durante el aniversario de Cochabamba, un grupo de activistas irrumpió en el evento con pancartas de “Evo biocida”.

“Bolivia va a ser un país agrícola. Totalmente depender de un recurso no renovable, no da mucha esperanza”, afirmó.

Propuesta

“Yo creo que hay que hacer una defensa del medio ambiente regional. Principalmente Brasil, Bolivia y Paraguay”, propuso Morales. De esta manera, afirmó, se podría lograr una respuesta más eficaz y mayores recursos para comprar material para controlar los incendios.

Sin embargo, el exmandatario apunta ahora a un mejor control de los chaqueos, pero no a la eliminación de la práctica. En su criterio, sin los chaqueos, la seguridad alimentaria se verá amenazada.

“Si yo no chaqueo, dos hectáreas máximo, si no hago eso, entonces no hay arroz. Hay que tecnificar el control de las quemas. Alguna gente dice ‘nada de chaqueo’, ¿entonces quién va a producir alimentos? Vamos a importar comida chatarra”, cuestionó.

Por ello, explicó que se deben evaluar otros métodos para mantener la producción agrícola.

De igual manera, Morales criticó al Gobierno. Acusó que la crisis ambiental viene desde hace dos meses y la respuesta de las autoridades recién se dio, en su criterio, en los últimos días.