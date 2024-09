Layme expresa “vergüenza por bolivianos” que piden colaboración por incendios

En el marco de la emergencia por incendios, Anthony, pareja de Layme, también lanzó duras críticas un tiktoker mexicano, quien recientemente llegó a Bolivia para sumarse a las labores de apoyo.

Fuente: Red Uno

Bolivia.-

En un video que ha generado revuelo en redes sociales, el tiktoker venezolano Anthony Goncalves, conocido por ser la pareja de la influencer boliviana Hilary Layme, lanzó duras críticas al tiktoker mexicano Abraham Villa, quien recientemente llegó a Bolivia para sumarse a las labores de apoyo en los incendios que afectan a Santa Cruz.

“A los que vinieron de México a Bolivia a ayudar, porque allá no hay seguidores, no hay vistas. Si pasa alguna desgracia en Bolivia o Perú, ahí van a estar todos los tiktokers, porque es donde más vistas tienen. En el resto del mundo no les interesa”, expresó Goncalves en el polémico video. El influencer también aseguró que grabar y hacer labor social en estos contextos es ‘rentable’ para los creadores de contenido, subrayando su desinterés en participar, ya que no es boliviano.

Las declaraciones de Goncalves fueron secundadas por Layme, quien añadió: “Ya no hagas caso, me da vergüenza esos bolivianos que hablan y piden colaborar”. Este comentario ha causado indignación entre sus seguidores, especialmente en el contexto de los devastadores incendios que han azotado el oriente boliviano.

Layme, quien ya había sido criticada por sus comentarios insensibles sobre los incendios, reiteró su posición en una transmisión en vivo. Al ser consultada por sus seguidores si contribuiría a las labores de combate contra el fuego, respondió: “¿Cómo creen que voy a ayudar a Bolivia con dinero? Ni siquiera puedo ayudar a mi familia”.

De igual manera, recordemos que, anteriormente y en un tono despectivo, la joven comentó: “Santa Cruz siempre se quema, no sé quién pondrá fuego”. La situación empeoró cuando, al recibir un comentario sobre la falta de vuelos hacia la zona afectada, Layme dijo: “Yo dije ese avión que se caiga porque siempre se ha atrasado”.

Las palabras de los influencers han generado un fuerte rechazo en las redes, donde muchos consideran que sus comentarios minimizan la gravedad de la situación en Bolivia.