Lima, de impulsar la reforma de la justicia a una pelea frontal con Evo Morales

eju.tv / Video: DTV

Juan Carlos Véliz / La Paz

El ministro de Justicia, Iván Lima, despuntó en 2020 cuando llegó al cargo como el principal promotor de una reforma estructural de la justicia en Bolivia observada principalmente por su falta de independencia; sin embargo, abandonó esa misión y se concentró en una pelea frontal con el expresidente Evo Morales dejando de lado su gestión ministerial, según el politólogo Marcelo Silva.

«Lima se preocupó mucho de Evo Morales, pero descuidó lo que significó lo importante para el país, lo trascendental para el país. Se le encomendó la reforma de la justicia, hizo absolutamente nada y que hizo en relación a los opositores políticos, metió mucha gente a la cárcel, pero ¿ese es un mérito de trascendencia del país? Me da la impresión de que no”, opinó el experto en una entrevista con Cadena A.

“(Lima) tenía encomendada fundamentalmente un desafío histórico que en este momento hubiese sido una carta de presentación de Arce, era la reforma de la justicia, comenzó bien quiso hacer algún cambio, pero se frenó en seco”, complementó.

Lima dejó ayer el gabinete de ministros del presidente Luis Arce argumentando motivos personales, pero se fue anunciando más pelea con Evo Morales. “Ya no estoy como ministro y voy a poder asumir la defensa, la acusación y llevar adelante procesos contra gente que le he hecho daño al pueblo boliviano, que no solo ha sido parte de destruir la inocencia de niñas y la inocencia de familias, sino que le ha robado al pueblo boliviano y también -debo decirlo- al pueblo venezolano”, anunció visiblemente emocionado.

La lucha contra la reelección de Evo Morales, el jefe de su partido, llegó al extremo de plantear un referéndum de reforma de la Constitución para consultarle a la ciudadanía si está de acuerdo con una reelección presidencial discontinua, pero el proceso no prosperó como la reforma judicial.

“Un segundo elemento que fue el detonante para ver que significó una mala gestión de gabinete fue el tema del referéndum, un referéndum que no tenía pies ni cabeza. Mal redactado, mal propuesto, que tuvo que ser rechazado por el Tribunal Constitucional incluso afín al Gobierno por no tener ningún sentido jurídico siquiera ni de redacción”, observó Silva.

El politólogo se preguntó por qué el Presidente cambió a su ministro en este contexto marcado por una pelea intensa del MAS. “Lima es la expresión nítida de lo que significó el entrampamiento del Gobierno en la gestión, creo que Lima pasó gran tiempo de su gestión tratando de eliminar políticamente a Evo Morales, es más fue el que interpretó muchas cosas, el referéndum fue su idea y eso significa una visión de burbuja, es decir el país y la gestión no podía reducirse al ámbito de Evo Morales”, opinó.

La llegada de César Siles, su otrora viceministro, plantea la continuidad de la gestión de Lima. Además, el flamante ministro anunció que trabajará en la reforma de la justicia.

El 1 de diciembre de este año se realizarás las elecciones judiciales en Bolivia. Los altos cargos de la justicia boliviana serán elegidos mediante voto popular como ocurrió en dos procesos electorales anteriores, pero que no significaron un cambio significativo en la administración de ese órgano del Estado.