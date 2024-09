Los problemas energéticos del invierno en Ucrania podrían pesar mucho sobre un pueblo cansado

A medida que se avecina el invierno, la población ucraniana enfrenta el temor de cortes prolongados de electricidad, lo que amenaza no solo su bienestar físico, sino también la estabilidad emocional tras años de conflicto bélico

Ucrania se prepara para un invierno difícil debido a los ataques rusos que han dejado su infraestructura energética severamente dañada, aumentando la probabilidad de cortes de electricidad prolongados. (EFE/Ignacio Ortega)





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Mientras Ucrania se esfuerza por reparar los daños que los misiles rusos están infligiendo a las centrales eléctricas del país, la cansada población se enfrenta a lo que se perfila como uno de los peores inviernos de la guerra hasta el momento.

Los cortes de electricidad son un hecho, porque el sistema energético de Ucrania ya está funcionando con déficit tras recibir fuertes golpes de los ataques rusos este año, pero las estimaciones varían sobre cuán graves serán. El mejor escenario es que haya solo cuatro horas de cortes de electricidad al día, pero también podría acabar siendo de 20 horas o más de oscuridad al día en lo más profundo del gélido invierno ucraniano.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU el miércoles 25 de septiembre, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que su homólogo ruso, Vladimir Putin, estaba tratando de quebrar el espíritu de los ucranianos atacando la infraestructura eléctrica.

“Así es como Putin se prepara para el invierno: quiere atormentar a millones de ucranianos, a familias comunes, mujeres, niños, a ciudades comunes y pueblos comunes. Putin quiere dejarlos en la oscuridad y el frío este invierno, obligando a Ucrania a sufrir y a rendirse”, afirmó.

Los efectos colaterales de los cortes prolongados de electricidad serían muchos: desde cortes de agua y calefacción hasta nuevos golpes a la ya debilitada economía del país. Pero la mayor víctima de todas podría ser la ya maltrecha psiquis de los ucranianos. Después de dos años y medio de guerra, con pocas perspectivas de una victoria completa en el horizonte y una serie de reveses en el campo de batalla en los últimos meses, la gente está llegando a su límite.

El agotamiento de la población tiene implicaciones militares directas porque muchas unidades de combate reciben un fuerte apoyo de donaciones civiles para comprar el equipamiento necesario, apoyo que probablemente disminuirá a medida que la gente se quede sin recursos.

“Este invierno podríamos estar en serios problemas”, dijo un alto funcionario ucraniano, que habló bajo condición de anonimato debido a lo delicado del tema. A medida que avance el invierno, la gente puede sentirse “agotada, deprimida y enojada”. En última instancia, esto podría afectar la moral pública. “Mi mayor temor es que, si la gente pasa por este invierno, no habrá forma de llegar a un consenso entre la población”, afirmó.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advierte que los ataques a la infraestructura eléctrica buscan quebrantar el espíritu de la población, que ya enfrenta dos años y medio de guerra. (EFE/Esteban Biba)

Las encuestas de opinión pública lo confirman, afirma Anton Grushetsky, director ejecutivo del Instituto Internacional de Sociología de Kiev. Grushetsky describe “un cansancio creciente, y esto provoca más conflictos, porque la gente es psicológicamente más inestable”.

Por el momento, con temperaturas que rondan los 20 ºC, la población no piensa demasiado en lo que puede pasar en el futuro, dijo Grushetsky. Puso como ejemplo su edificio de apartamentos en Kiev, donde los residentes están teniendo dificultades para reunir dinero para un generador adicional.

“Por el momento, solo una pequeña parte de los apartamentos han recibido dinero, porque mucha gente piensa: ‘Hace muy buen tiempo ahora, no hay cortes de electricidad, tal vez podamos arreglarnos’”, dijo.

Pero los días fríos y oscuros llegarán tarde o temprano, y con ellos podría llegar un cambio en la actitud de los ucranianos hacia la guerra. Grushetsky dijo que la población está abrumadoramente en contra de una paz con Rusia “a cualquier precio” –y lo más probable es que siga así. Pero las encuestas de opinión indican un aumento en el número de personas dispuestas a hacer concesiones difíciles para poner fin a la guerra.

Según sus encuestas, la disposición a aceptar concesiones territoriales entre la población aumentó de apenas el 10 por ciento en mayo de 2023 al 32 por ciento un año después. Esa cifra subió al 57 por ciento si un posible acuerdo incluyera la membresía en la OTAN y dejar solo el este y Crimea bajo control ruso.

El descontento con los socios occidentales de Ucrania también podría crecer si no proporcionan al país defensas aéreas adicionales y continúan negando a las fuerzas de Kiev el permiso para realizar ataques profundos en territorio ruso, dijo Victoria Voytsitska, líder de la sociedad civil y ex diputada del Parlamento. “Si vemos que no nos dejan solos y nos dan las herramientas para luchar en el campo de batalla, entonces aquí será doloroso, pero se podrá sobrevivir”, dijo, y la gente mantendrá el ánimo.

Los cortes de electricidad podrían afectar gravemente el suministro de agua y calefacción, lo que agrava la situación para una población ya desgastada por el conflicto. (Jesús Hellín – Europa Press)

Pero si los aliados occidentales no le proporcionan a Ucrania las armas que necesita, “la historia será diferente”. Señaló una situación a principios de año, cuando un paquete de ayuda militar de USD 61.000 millones fue bloqueado en el Congreso de Estados Unidos, lo que permitió que las fuerzas rusas avanzaran en el este y bombardearan ciudades ucranianas con misiles.

“Nos prometieron, prometieron, prometieron… y hubo retrasos, retrasos, retrasos”, dijo. Y debido a los ataques con misiles rusos en primavera, “perdimos nueve gigavatios de energía”, aproximadamente la mitad de la capacidad energética de Ucrania.

Parte de esta pérdida se está recuperando. Este año, la mayor empresa privada de energía de Ucrania, DTEK, dijo que alrededor del 90 por ciento de sus plantas de energía a carbón habían sido dañadas o destruidas. Hoy, la empresa está en camino de reparar el 70 por ciento de estas plantas antes de que comience el invierno, dijo el director ejecutivo Maxim Timchenko.

Los aliados de Ucrania también están movilizando enormes cantidades de equipos para reparar la red eléctrica después de los ataques aéreos rusos, y la Unión Europea ha prometido casi USD 300 millones para reforzar el sector energético. “Como amigos y socios de Ucrania, debemos hacer todo lo posible para mantener las luces encendidas”, dijo la semana pasada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al anunciar un “plan de invierno” para Ucrania que contribuirá con más de una cuarta parte de sus necesidades energéticas invernales.

Entre ellos se encuentra “una central térmica completa que se está desmantelando en Lituania y que se enviará pieza por pieza a Ucrania”, explicó. La UE también tiene previsto aumentar las exportaciones de electricidad a Ucrania.

Una parte de la producción eléctrica de Ucrania se volverá menos centralizada y se utilizarán equipos más pequeños, como turbinas de gas y energías renovables, en lugar de las enormes plantas que se utilizan actualmente. El primer ministro Denys Shmyhal dijo este mes que más del 80 por ciento de las escuelas y todos los hospitales ucranianos tenían sus propios generadores.

Las encuestas indican un creciente cansancio entre los ucranianos, con un aumento de la disposición a aceptar concesiones territoriales en un esfuerzo por poner fin a la guerra. (Europa Press/Contacto/Viacheslav Onyshchenko)

Pero la mayor parte de la producción energética de Ucrania este invierno todavía estará concentrada en grandes plantas eléctricas, lo que permitirá a Rusia infligir el máximo daño con ataques con misiles dirigidos, como se demostró claramente el mes pasado cuando las fuerzas de Moscú llevaron a cabo uno de los mayores bombardeos desde que comenzó la guerra.

Dos días después del 24 de agosto, Día de la Independencia de Ucrania, Rusia lanzó 127 misiles y 109 drones unidireccionales, que atacaron 15 regiones y provocaron cortes de energía en todo el país. Dos plantas de energía nuclear también fueron desconectadas de la red eléctrica por cuestiones de seguridad, dijeron funcionarios ucranianos en una carta al Organismo Internacional de Energía Atómica el mes pasado.

Las autoridades ucranianas advierten que las plantas de energía nuclear del país, que abastecen más de la mitad de las necesidades energéticas del país, están siendo atacadas, o al menos las subestaciones que las conectan a la red están siendo atacadas.

Rusia está “preparando ataques contra instalaciones críticas” del sistema de energía nuclear de Ucrania “en vísperas del invierno”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Andrii Sybiha, en un comunicado el sábado, citando informes de inteligencia ucranianos. Los ataques tendrán como objetivo “dispositivos de distribución abiertos de plantas de energía nuclear y subestaciones de transmisión”, lo que crea “un alto riesgo de un incidente nuclear que tendrá consecuencias globales”, dijo.

La semana pasada, la Misión de Observación de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ucrania dijo que había “motivos razonables para creer” que la campaña de misiles de Rusia contra el sistema energético de Ucrania “violaba principios fundamentales del derecho internacional humanitario”.

“Este invierno será bastante duro y es probable que la gente tenga que hacer frente a apagones programados en todo el país”, dijo Danielle Bell, jefa de la misión, en un comunicado de prensa. “Cualquier ataque adicional que provoque apagones prolongados podría tener consecuencias catastróficas”.