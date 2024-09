Luis Arce reacomoda su gabinete político que estaba intacto desde 2020

El ahora exministro de Justicia, Iván Lima, como la ministra de la Presidencia, María Nela Prada y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, forman parte del gabinete político del Presidente. En esa línea también está el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien sale constantemente en defensa del Gobierno.

eju.tv / Video: Bolivia TV

Juan Carlos Véliz / La Paz

La salida del ministro de Justicia, Iván Lima, del consejo de ministros del presidente Luis Arce y el ingreso de César Siles a la cartera de Estado representa uno de los primeros ajustes al gabinete político vigente desde 2020 aunque la renuncia del vocero presidencial también marcó un quiebre del entorno del Mandatario.

“Estoy convencido que ninguno de mis colegas de todos los 17 ministros que conforman el gabinete no es ni corrupto, ni narcotraficante, ni drogo, ni nada parecido y aquí vamos a demostrarle a los que mienten al pueblo boliviano que no es necesario ser ministro para tener valores, principios y luchar por el pueblo boliviano, esto no es un adiós Presidente es un hasta luego”, en esos términos dejó el cargo anoche en la Casa Grande del Pueblo.

La renuncia de Lima ocurre en un momento en el que el gobierno de Luis Arce afronta una dura lucha contra el jefe del partido que después de una caminata de siete días desde Caracollo (Oruro) hasta La Paz con sus leales pidió el lunes al Mandatario el cambio de varios ministros a los que tildó de “narcos”, “drogos” y “fascistas”.

El ministro de Justicia como la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, forman parte del gabinete político de Arce desde su llegada al poder en noviembre de 2020. En esa línea también está el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien sale constantemente en defensa del Gobierno y libra peleas con Evo Morales como el reciente desafío a una prueba antidoping.

No obstante, la llegada de César Siles plantea una señal de continuidad de la gestión de Lima. “Nos hemos planteado varios ejes de trabajo de cambio de la justicia y estate seguro Iván que vamos a seguir con ese trabajo y ese es el compromiso que estoy asumiendo ante ti y ante el Presidente, y ante el pueblo boliviano” anunció anoche en el acto de posesión del que fue su viceministro y posteriormente Procurador General del Estado.

«El papel político de Iván Lima probablemente haya sido relevante en el ámbito de la gestión del presidente Arce, pero ha sido un muy mal ministro en el ámbito de gestión, pésimo ministro” evaluó el politólogo Marcelo Silva en una entrevista con Cadena A.

“(Iván Lima) ha sido una figura determinante en términos políticos simbólicos para el gabinete de Luis Arce sin duda, peso político específico importante al igual que la ministra de la Presidencia, igual que el ministro de Gobierno, peso político y no peso de gestión probablemente. En ese contexto que estamos viviendo de la interna del MAS y la relación con las oposiciones políticas creo que se necesitaba alguien así”, consideró el analista político Marcelo Arequipa.

No obstante, en el cambio “hay una señal de compañerismo y de continuidad en lo que van a hacer”. “No es una salida áspera y agria como fue la salida de (Jorge Richter) ni de anteriores ministros. Este debe ser el único acto que hemos visto en todo este gobierno que la señal es clarísima de continuidad y de compañerismo, y diría de cierta lealtad”, señala Arequipa.