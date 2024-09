Luis Arce revela que rompió con Evo Morales porque no aceptó ser su títere

Este domingo, rodeado por dirigentes campesinos en la Casa Grande del Pueblo, el presidente Luis Arce Catacora pronunció un mensaje de casi 15 minutos, en el que acusó al expresidente Evo Morales de promover un plan de desestabilización del país por apetitos personales. Fue un mensaje lleno de frases fuertes dirigidas al jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), una de las cuales reveló el motivo de su distanciamiento: Evo quería un Presidente títere.

“Aquí estoy, Evo. No me escaparé y si quieres solucionar un problema que tienes conmigo, porque no acepté ser títere tuyo, vente aquí, te espero y resolvamos ese problema, asumiendo las reglas de la democracia”, desafió Arce, quien llegó a la Presidencia promovido por Morales, de quien fue su ministro de Economía por más de 10 años.

En enero de 2020, distintos ampliados del MAS realizados en el país habían decidido que el binomio David Choquehuanca- Andrónico Rodríguez postule a la próxima elección nacional, pero esa determinación fue cambiada en Argentina, por cálculo de Morales y su cúpula dirigencial, que decidieron postular a Arce a la Presidencia por el perfil que tenía como economista y considerado en ese momento como uno de los arquitectos del modelo económico.

«Quiero que me entiendan las juventudes, especialmente el Trópico de Cochabamba, a veces hay que hacer sacrificios», justificó entonces el jefe del MAS.

Tras la victoria de Arce y el posterior retorno de Morales al país, ambos se mostraron unidos en su discurso y objetivos políticos, como los procesos llevados a cabo contra quienes consideran autores de un presunto golpe de Estado en 2019.

No obstante, la relación se fue deteriorando después de los dos años, primero con desacuerdos que luego se resolvían en encuentros internos, pero después con fracturas como la conformación de dos bancadas legislativas, una “evista” y otra “arcista”, además de dirigencias paralelas en los sectores sociales que forman la base del MAS.

Luego, los “evistas” denunciaron, en reiteradas oportunidades, que el gobierno del presidente Arce era uno de los más corruptos, que estaba vinculado con el narcotráfico y que llevó al país a una crisis económica. Finalmente, la pasada semana Arce y Choquehuanca fueron expulsados del partido.

Arce había evitado referirse a Morales hasta la noche de este domingo, cuando lo acusó de pretender buscar un nuevo enfrentamiento entre bolivianos por sus ambiciones de poder.

“Aprende de la humildad de otros líderes del mundo y deja que el pueblo sea el protagonista de su historia, deja tu ego de lado y no quieras imponerte pisoteando la Constitución que tú mismo promulgaste”, le dijo, por ejemplo, sellando una vez más la postura gubernamental de que Morales se encuentra inhabilitado para postular nuevamente a la Presidencia.

También le advirtió: “¡Basta, Evo! Hasta ahora he tolerado tus ataques, tus mentiras y tus calumnias en silencio, pero que pongas en riesgo la vida del pueblo es algo que no voy a tolerar”.