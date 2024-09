Manfred: “Todavía no he anunciado una candidatura, pero estoy en ese trabajo”

Ahora, ha pedido que los opositores al MAS sin opciones de victoria “bajen” sus candidaturas. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se refirió a sus aspiraciones electorales de cara a los comicios presidenciales de 2025. En ese marco, afirmó: “Todavía no he anunciado una candidatura, pero estoy en ese trabajo”.

“Estoy haciendo la agrupación departamental en una nacional para participar en las elecciones”, explicó en una entrevista con la cadena internacional CNN en Español.

¿O sea sí?, le preguntó el periodista Andrés Oppenheimer a lo que Reyes Villa respondió: “Bueno, todavía no he anunciado una candidatura, pero estoy en ese trabajo”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Efectivamente, el viernes pasado Reyes Villa comenzó la recolección de firmas para que la alianza Autonomía Para Bolivia – Súmate se convierta en un partido político de alcance nacional con miras a las elecciones presidenciales de 2025.

La meta es recolectar 106.000 firmas y para ellos los militantes de esta agrupación instalaron puntos de registro biométrico con ese fin.

Aunque ese día no confirmó su candidatura, volvió a plantear una serie de ofertas con matiz electoral. Por ejemplo, dijo que tiene un modelo económico para que el país genere recursos económicos, se abra a la inversión privada y sume riqueza.

Frente único

Reyes Villa consideró este domingo que la conformación de un frente único en la oposición para afrontar los comicios generales es compleja puesto que “los partidos” piden cuotas de poder, como senadurías o diputaciones.

Aseguró que el camino es “la unión del pueblo al margen de los partidos políticos”, una premisa a la que atribuye su victoria en los comicios subnacionales.

“Si realmente hay la madurez política en Carlos Mesa, en todos ellos, si ven que uno va por delante lo que deberían hacer es bajarse si es que realmente piensan en el país”, señaló. Antes, había afirmado que lidera los estudios de opinión sobre los comicios.

Sobre Evo

En la entrevista con la cadena internacional también se refirió al plan de Evo Morales, el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), para volver a ser candidato.

“Hay un presidente desesperado, tratando de desestabilizar a un Gobierno para que se vaya y él tenga la opción para que lo habiliten nuevamente como candidato”, señaló.

Reyez Villa acusó a Morales, a quien responsabilizó de manipular la Justicia en su contra con procesos que consideró que son ilegales y que motivaron su salida del país. Así, descartó una alianza con el MAS.

“No puedo ser aliado del MAS, son los que me han tenido 11 años fuera del Gobierno. Entonces, lo que queremos es recuperar la democracia, no queremos otra Venezuela, no queremos otra Nicaragua, queremos una Bolivia libre”, afirmó.