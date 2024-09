Mauricio Soria demanda a Aurora por 124 mil dólares, por sueldos y premios

Fuente: lostiempos.com

El estratega aseguró que la dirigencia del conjunto celeste no se presentó en la reunión de conciliación, por lo tanto, no le quedó de otra que iniciar la acción legal para cobrar lo que el club le adeuda.

“Nosotros hemos pedido cobrar nuestro sueldo hasta el último día trabajado nada más. No hemos pedido ninguna compensación del contrato ni cobrar todo el contrato. Sobre los montos que hemos hecho ingresar al club, teníamos firmado en el contrato un porcentaje para nosotros. El club ha cobrado esos premios por estar en la Copa Libertadores, y bueno, no ha sido retribuido nuestro cuerpo técnico o con ese porcentaje que habíamos quedado, y bueno, en esa instancia no queda otra que iniciar la demanda”, aseguró Soria al Panamericano Deportivo.

Pese a todo, el técnico señaló que espera que “en cualquier momento nos llamen para conciliar y arreglar, o sea, no hay ningún afán diferente al que hagamos un arreglo nada más”.

En cuanto al monto de la deuda, Soria confirmó que se trata de 124 mil dólares, una cifra que, según el estratega, la hizo pública el club Aurora cuando dio a conocer la intimación que entregó el DT.