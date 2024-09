Morales dice que el mensaje de Arce ‘trae especulación e incertidumbre’

Organizaciones evistas “garantizaron” el inicio de la “Marcha para Salvar Bolivia” para este martes. La columna, según lo previsto, partirá de Caracollo, Oruro.

Fuente: La Razón

El expresidente Evo Morales afirmó que el mensaje del presidente Luis Arce, emitido el domingo por la noche, “solo trae especulación e incertidumbre”.

“Con su conferencia, solo trae más especulación e incertidumbre, ¿qué clase de Presidente tenemos? El presidente tiene que dar confianza, esperanza, futura, estabilidad”, dijo en una conferencia de prensa.

Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) se refirió al mensaje del mandatario, en el que, rodeado con dirigentes del Pacto de Unidad, lanzó duras críticas contra Morales. De forma frontal, describió el interés electoral de la convocatoria a una marcha a partir de este martes.

Evo Morales

“Evo, has decidido iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos, y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía, eso lo sabemos todos, sino por tu candidatura, que quieres imponerla a las buenas o a las malas, como tú mismo lo has dicho, haciendo bloqueos e incluso haciendo correr sangre del pueblo como lo han dicho algunos de tus voceros”, reclamó Arce.

Aludido con esa y otras apreciaciones de Arce, Morales respondió: “La marcha ‘para salvar Bolivia’ no es para favorecer a una persona, como falsamente dice Luis Arce; es la respuesta de un pueblo cansado de un gobierno inconsciente, que ha mantenido un silencio absoluto frente a la crisis; la corrupción y la destrucción de la estabilidad que alcanzamos durante el proceso de cambio”.

Morales y las organizaciones sociales que lo respaldan “garantizaron” para este martes el inicio de la denominada “Marcha para Salvar Bolivia”, que reivindica el congreso de Lauca Ñ, Cochabamba, celebrado en octubre del año pasado. Además, los sectores evistas piden “respetar” la candidatura de Morales a las elecciones presidenciales de 2025.

Movilizaciones

Incluso, el dirigente campesino Ponciano Santos confirmó que la “Marcha Nacional para Salvar Bolivia”, como se denomina, estará liderada por el denominado “Estado Mayor del Pueblo” y responsabilizó al presidente Arce ante eventuales conflictos.

La movilización propiciada por el evismo del MAS coicnide con el bloqueo anunciado por la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, que exigen la renuncia de Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades informaron de cinco puntos de bloqueo, solo en el departamento de La Paz.