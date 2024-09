Morales aclaró este miércoles que quien conduce esta marcha no es el Pacto de Unidad, sino el “Estado Mayor del Pueblo”, esto ante la falta de apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB).

El expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ratificó la marcha programada desde el 17 de septiembre “para salvar a Bolivia”. El inicio de la movilización está previsto en Caracollo, Oruro.

“(En el ampliado) se decidió una marcha pacífica a partir del 17 de septiembre bajo un pliego (petitorio). Dijimos que, si el Gobierno atiende hasta el 15 de este mes, no hay marcha; si no atiende, hay marcha el día 17. Lo que me sorprende es que hay muchos sectores que se van plegando”, dijo el dirigente político en Santa Cruz.

Entre las demandas planteadas en el encuentro están la provisión de dólares y de combustibles, además de la validación del congreso del MAS evista de Lauca Ñ, en octubre del año pasado.

Además, ese ampliado determinó la expulsión del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca de las listas del MAS.

El 3 de septiembre, en el municipio de Villa Tunari, el MAS afín a Morales realizó un ampliado en vez de un congreso, luego de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determinara no acompañar ese encuentro programado para esa fecha.

El ampliado determinó la expulsión del partido del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, pero, además, ratificó la candidatura de Morales para las elecciones generales de 2025.

También, aprobó la declaratoria de emergencia ante cualquier intento de proscripción del MAS e inhabilitación de Morales los comicios venideros. En el ámbito económico, exigió la solución a la crisis de los combustibles y dólares, y transparentar las reservas internacionales.

Morales aclaró este miércoles que quien conduce esta marcha no es el Pacto de Unidad, sino el “Estado Mayor del Pueblo”, esto ante la falta de apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB).

“Me acuerdo que en tiempos neoliberales, la COB se vendió a la derecha; la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia estaba con la derecha, no quería la nacionalización. Pero ahí viene organizada con muchos dirigentes, principalmente departamentales, el Estado Mayor del Pueblo que conduce la marcha”, aclaró.

Indicó que algunos sectores se suman sin su dirigencia a la marcha, como es el caso de los médicos y el magisterio. “A mí me sorprende, será una marcha histórica para salvar a Bolivia; pero también por la vida, por la democracia y recuperar nuestra revolución democrática cultural”.

Desde el Gobierno se señaló que la movilización convocada por Morales evidencia un plan de “desestabilización” con fines políticos personales.

“Lo que vamos a empezar lamentablemente a ver en nuestro país, a la cabeza del señor Evo Morales, es la puesta y ejecución en marcha del plan de desestabilización al gobierno democráticamente legal y constituido dentro del territorio nacional (sic)”, dijo Eduardo del Castillo, ministro de Gobierno, en días pasados.

En el ampliado de Villa Tunari, Morales llamó “cuartel de la revolución” a Caracollo, desde donde comenzará la marcha. La movilización pretende llegar a La Paz el 23 de septiembre.