Mujer robó Bs 50 en su trabajo y acusó a su jefe de abuso; reconoció todo con un audio

La trabajadora grabó un audio en la que asegura estar arrepentida por realizar la falsa denuncia, pide perdón y dice que lo hizo por miedo al ser descubierta robando.

Naira Menacho

Una trabajadora que fue sorprendida robando Bs 50, denunció a su jefe por abuso ante las autoridades. La mujer, que después se arrepintió de su accionar, envió un audio a los familiares del acusado, indicando que inventó el abuso por miedo a ser denunciada por robo ante la policía.

Según el audio realizado por la mujer, fue el remordimiento, que la llevó a contar la verdad, porque, el hombre fue enviado a la cárcel por 90 días, tras la denuncia de abuso sexual.

“Quería disculparme con usted, quería retirar la denuncia que hice en contra de don Jesús, va a disculpar, pero tenía mido de lo que me acusaron de que se perdió Bs 50, porque a mí me dijeron que iban a llamar a la policía y me asusté, por ese motivo yo lo denuncié (…), quería levantar la denuncia y pedirle disculpa por todo lo que dije y que todo es mentira. Va disculpar, todo está bien y no quiero tener más problema”, afirma la mujer en el audio enviado a la hermana del acusado.

Según el relato de los involucrados, las pérdidas de dinero eran constantes en el restaurante, ante el reclamo de los demás trabajadores, el empleador, realizó una requisa a la mujer y al verse descubierta, la trabajadora decidió demandarlo por abuso sexual.

La familia del detenido, indicó que la denuncia era falsa, pues el nunca la tocó, como aseguró la trabajadora, y además él es padre y madre de sus hijos de 10 y 6 años, que se han visto afectados por la demanda.

El hecho insólito, se registró en un restaurante de pollos, cuando la supuesta víctima fue acusada de cometer robos continuos contra sus compañeros de trabajo, derivando en una requisa en la que se le halló responsable, y al verse acorralada, inventó el abuso.

Tras conocerse que la denuncia era falsa, la hermana del empleador, acusó a una fiscal y a una policía de pedir $us 3.000 por su liberación.