“No caeremos en amenazas del zángano de Huarachi, no aprobaremos créditos”, señala diputado de CC

Los afiliados a la COB realizaron ayer una marcha desde la ciudad de El Alto hasta la plaza Murillo, donde luego instalaron una vigilia permanente, en exteriores de las instalaciones del parlamento.

El diputado de Comunidad Ciudadana, Beto Astorga, afirmó este miércoles que no caerán en las amenazas del dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, a quien tildó de “zángano”, por tanto, no aprobarán ningún proyecto de ley referido a créditos externos. Las declaraciones las hace luego que las instalaciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) estén cercadas por organizaciones afiliadas al ente matriz, con el fin de presionar la aprobación de normas.

“Los titulares vamos a sesionar mañana la gran mayoría y en nuestro caso hemos dicho que somos claros en nuestra línea y veremos de qué manera vamos a votar. No vamos a aprobar ningún crédito, no vamos a caer en este caso en las amenazas que está realizando Juan Carlos Huarachi, ese dirigentillo zángano que responde a Luis Arce y que está acostumbrado a venderse a los gobiernos de turno”, anticipó el legislador.

Dijo que es lamentable que diputados electos por el voto del pueblo boliviano, entren por la puerta trasera de la ALP, mientras que, el “zángano” del dirigente Huarachi permanece en la puerta principal, con sus “compinches” recibiendo pollos, financiamiento, con baños incluidos. “Prácticamente es un alfil político de Luis Arce a quien no le tenemos miedo”.

Mencionó que desde que Arce está gobernando, se han aprobado alrededor de 4.500 millones de dólares en créditos, pero a la fecha no ven los resultados y peor no ven que la situación económica del país haya mejorado, por tanto, la aprobación de préstamos no solucionarán los problemas de Bolivia, por el contrario, será hipotecado.

Entre los proyectos que exigen el tratamiento y aprobación en el legislativo son: el 035/2024, de jubilación forzosa; la propuesta de elevar a rango de ley el Decreto Supremo 4668, y el de protección a la industria nacional y lucha contra el contrabando, el agio y especulación. Y otros 10 que tienen que ver con créditos externos.