Novillo remarca que hay un tinte político y una mano criminal detrás de los incendios

Sin embargo, el ministro de Defensa resaltó que por el trabajo denodado desde aire y tierra se pudo disminuir la cantidad de incendios

El ministro de defensa, Edmundo Novillo, calificó de positivo el trabajo de sofocación de incendios en la región de la Chiquitana, en el departamento de Santa Cruz, porque se logró extinguir siniestros de mayor magnitud con las operaciones aéreas y terrestres efectuadas en la pasada jornada y que serán intensificadas en los próximos días con la llegada de contingentes de bomberos del exterior y de aviones cisterna contratados por el gobierno.

Sin embargo, la autoridad gubernamental reiteró que existen una ‘mano criminal’ e intereses políticos detrás de los incendios forestales; por ello, su cartera de Estado determinó efectivos de las Fuerzas Armadas efectúen una vigilancia permanente en ese y otros sectores para evitar nuevas quemas; empero, dejó en claro que no se trata de una militarización de las poblaciones afectadas por las llamas, sino un patrullaje para evitar esos incidentes.

“Al margen de los chaqueos existe esta acción con tinte político y nos viene la desconfianza en quienes se declaran bomberos voluntarios, no coordinan con nosotros, ingresan a la zona y no sabemos bajo qué plan; no quiero criticar la acción sana de cualquier ciudadano, o comunario que actúa con buena fe; pero en ellos están mimetizados y hemos detenido por esta acción; por eso, tenemos 62 procesos penales iniciados de los cuales cuatro han sido sentenciados, estas acciones de esta mano criminal de estas personas es condenable”, remarcó.

Novillo destacó que se utiliza lo último en tecnología en materia de sofocación de los siniestros, como el uso de las cajas guardián desde los aviones Hércules dispuestos para esa tarea, ya que permite que estos dispositivos que pueden cargar mil litros por unidad puedan ser lanzados en los sitios identificados; además, de la descarga de gran cantidad de agua desde las aeronaves cisterna que también coadyuvan en estas labores.

“Se ha recurrido a esta tecnología que es muy nueva en nuestro país, tenemos ya 150 cajas en Santa Cruz y 200 están en adquisición, yo creo que van a llegar en los próximos días; además, continúa el proceso de contratación de un avión cisterna con capacidad de 11 mil litros de descarga y se ha entregado ayuda humanitaria en los municipios que están sufriendo estos eventos adversos en Santa Cruz, que es el más afectado, y Beni, que es el segundo”, reafirmó.

El titular de Defensa anunció también que ya está en el país el contingente de bomberos venezolanos, en un total de 61, que llegaron con sus propios instrumentos y equipos para ingresar a diferentes zonas de Beni desde Trinidad, donde se instalará el comando conjunto que tendrá la misión de definir las salidas diarias de acuerdo con la priorización de trabajo de mitigación que se efectúe desde este viernes.

Asimismo, resaltó que, gracias a las precipitaciones naturales y al bombardeo de nubes con yoduro de plata, disminuyeron los incendios en las localidades cruceñas de Urubichá, Concepción y Ascención de Guarayos; anunció también que esa técnica será empleada las veces que sean necesarias y de acuerdo con el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) que certifique que existen las condiciones para ejecutar esta técnica.

Novillo lamentó que, si bien disminuyeron los siniestros en esas regiones de la Chiquitania, el jueves se registraron nuevos focos activos, pero en la región de los valles cruceños, específicamente en los municipios de Samaipata y Pampa Grande, lugares a los que fueron enviados grupos que ayuden en la extinción de las llamas. A estos se suman también otros frentes que se presentaron en el departamento de Cochabamba, lo que obliga a que se extremen los esfuerzos.

Las labores serán intensificadas desde este viernes; desde el aire, los dos aviones Hércules lanzarán hasta diez cajas guardián cada uno en los sitios que serán identificados por los centros de monitoreo, vale decir, 20 mil litros que serán regados en las áreas afectadas; así como los patrullajes terrestres con el incremento de efectivos de las Fuerzas Armadas, así como con la colaboración de los bomberos de otros países.