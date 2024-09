ONU teme «posibilidad de transformar a Líbano en otra Gaza»

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas abordó en una entrevista la intensificación de la batalla entre Israel y Hezbolá, aliado de Hamás.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, advirtió este domingo (22.09.2024) del riesgo de transformar a Líbano en «otra Gaza» a raíz de la escalada de las hostilidades entre Israel y el grupo libanés Hezbolá.

En declaraciones al periodista Fareed Zakaria de la cadena CNN en vísperas de la reunión anual de líderes mundiales en la ONU, Guterres también puso en duda las posibilidades de un alto el fuego en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás tras casi un año de guerra.

«Para mí está claro que ambas partes no están interesadas en un alto el fuego. Y eso es una tragedia, porque ésta es una guerra que debe terminar», dijo Guterres. «Ni el Gobierno de Israel ni Hamás quieren realmente el alto el fuego», sostuvo el funcionario.

