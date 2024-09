Para lograr la estabilidad de 2022, se necesita reponer cerca de $us 5.000 millones de las RIN, según economista

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) al 31 de agosto de 2024 llegaron a 1.905 millones de dólares, la mayor parte está constituida de oro con $us1.815 millones.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

El analista económico financiero, Jaime Dunn, afirmó que el incremento de las reservas internacionales netas (RIN) reportado por el Banco Central de Bolivia (BCB) no es suficiente para alcanzar los niveles de estabilidad que tenía el país en el año 2022, por lo que se necesitaría reponer al menos $us 5.000 millones.

“Si quisiéramos ver el nivel de estabilidad que teníamos en el 2022, (…), si quisiéramos realmente fortalecer el nivel de las reservas en el país, se debería reponer prácticamente $us 5.000 millones de dólares», afirmó anoche en una entrevista con la red Uno.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El BCB reportó ayer que al 31 de agosto de 2024 se registró un saldo de $us 1.905 millones y destacó la estabilidad de las mismas desde diciembre del año pasado cuando se registró 1.709 millones de dólares.

El principal componte de las RIN es oro.

Para Dunn, «el oro es un elemento importante en las reservas (…) al mes de abril, que es la última medición, al mes de agosto; el oro se ha incrementado en los mercados, de más o menos $ 2.300 la onza a 2.530, es decir como un 8%, es decir, $us 109 millones han incrementado todas las reservas, es un monto muy modesto, muy pequeño y solo el oro, en sí mismo, habría incrementado $us 185 millones sin que hagamos nada”, explicó.

También puede leer: Reservas Internacionales llegan a $us1.905 millones: en oro se tiene $us1.815 millones y en divisas $us153 millones

En este sentido, el analista económico aseguró que “básicamente el incremento de estas reservas viene más que todo, por el efecto de la apreciación que ha tenido, en gran parte, el otro en los mercados internacionales.

A pesar de este bajo incremento, Jaime Dunn destacó que las reservas ‘han dejado de caer y han encontrado algo de estabilidad’.

“Que haya subido a $us 109 millones, no significa absolutamente nada, puesto que la cotización del dólar (en el mercado paralelo), no ha cambiado en nada, si hubiera sido un cambio importante, hubiéramos visto una presión hacia la baja”, aseguró el analista con respecto al precio de la divisa en el mercado paralelo, que fluctúa en los Bs 11.