Pololikashvili: “Pondremos de moda a Bolivia y Sucre”

“Vamos a poner de moda a Bolivia y Sucre”, manifestó Zurab Pololikashvili, secretario general de la ONU Turismo, al anunciar un paquete de becas para jóvenes, estrategias de promoción internacional de Sucre como destino turístico y gestiones para atraer inversión extranjera y potenciar la “industria sin chimeneas” en la capital y el país.

El representante del organismo internacional llegó a Sucre la mañana de este lunes, acompañado por una comitiva que incluyó al expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero y el director para las Américas de la OMT, José Gustavo Santos. Su visita, que se extendió hasta este martes, estuvo marcada por una serie de actividades destinadas a promocionar el potencial turístico de la ciudad y el país a nivel mundial.

El recibimiento fue de gala: el alcalde de Sucre, Enrique Leaño, y el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, le dieron una cálida bienvenida en el aeropuerto de Alcantarí. La ruta hacia el centro histórico de la ciudad también se vio desbordada por estudiantes y comunarios que, con pancartas y banderas en mano, expresaron su hospitalidad hacia los ilustres visitantes.

“Estoy muy feliz y sorprendido. Es mi primera vez en Bolivia y de verdad estoy muy contento de conocer este país tan maravilloso”, dijo Pololikashvili, visiblemente impresionado por la calidez del recibimiento.

NUTRIDA AGENDA

Entre los puntos destacados de su agenda, Pololikashvili visitó la Catedral Metropolitana de Sucre, donde fue testigo de una interpretación del Coro de la Capilla Catedralicia y recibió como recuerdo facsímiles de partituras de música colonial.

“La catedral, cuando entras, tiene otra aura, otro acogimiento y Guadalupe nos enamoró en este país. Ese es el comienzo del turismo en Bolivia”, comentó.

Asimismo, exploró emblemáticos puntos turísticos como el farallón de Cal Orck’o, La Recoleta y la Casa de la Libertad. Entrada la tarde hubo una vibrante ‘minientrada’ folclórica en la plaza 25 de Mayo, donde los visitantes se deleitaron con la alegría, belleza y colorido expresadas en el tinkuy, la Navidad zudañense, la rueda chapaca, caporales, wititis, salay, tobas, ático guaraní y pujllay.

La noche trajo consigo el evento “Arte en los Tejados” y un elegante cóctel en el patio histórico de la Facultad de Derecho de San Francisco Xavier, donde la danza y la música cerraron esta visita.

PLAN CON CUATRO EJES

En una conferencia de prensa ofrecida luego del almuerzo, Pololikashvili presentó un plan inicial de cuatro ejes para impulsar el turismo en Sucre y Bolivia. Además, se mostró solidario con los incendios forestales en el país.

La primera medida será un foro internacional en el año del Bicentenario, destinado a captar la atención global sobre el potencial turístico y riqueza cultural de Bolivia: “Ese es el primer proyecto que vamos a hacer al año que viene. Será un encuentro internacional con una temática que vamos a definir con el Gobierno y los ministerios”.

Además, la ONU Turismo ofrecerá 150 becas a jóvenes interesados en este sector, proporcionando certificaciones homologadas que abrirán puertas a nivel mundial.

En tercer lugar, la ONU Turismo reconocerá a Sucre como un destino turístico internacional en los ámbitos cultural, musical y gastronómico, además de realizar gestiones ante la Unesco.

El ambicioso plan también incluye una intensa campaña de promoción. Pololikashvili se comprometió a difundir las maravillas de Bolivia entre sus contactos y redes. “Bolivia tiene todo para ser un país de éxito a nivel mundial en Turismo”, dijo.

“Vamos a unir fuerzas, contactos, amistades e intentar atraer más inversión”, enfatizó al subrayar la importancia de la colaboración para el éxito de este proyecto.

“Seguro vendré con mis familiares, amigos y colegas. Ellos hablarán con sus amigos y familiares. Así vamos a poner de moda a Bolivia y Sucre”, sustentó.

Sin embargo, para concretar este proyecto lanzó un mensaje contundente, el de la importancia de estar unidos. “Así tenemos que seguir, nadie tiene que ser primero o segundo o último, tenemos que coger ideas y aplicarlas”, sentenció.

En esa línea, Leaño y Condori coincidieron en que la visita de Pololikashvili marca un “antes y un después” para Sucre, posicionándola en el mapa mundial del turismo, hacia un nuevo modelo de desarrollo productivo basado en la “economía naranja”.

El viceministro de Turismo, Iver Flores, destacó que esta alianza es fundamental para diversificar la economía boliviana y dar un nuevo impulso al país.

Rodríguez Zapatero insta cuidar el planeta

Durante su presencia en Sucre, el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, tuvo un breve contacto con la prensa para compartir reflexiones sobre la naturaleza, la coyuntura actual del país y la importancia de la preservación de los recursos naturales.

En su visita al farallón de Cal Orck’o, expresó su admiración por la riqueza paleontológica de la región, calificándola como un “tesoro del mundo” que debe ser preservado, y destacó la relevancia de este patrimonio no solo para Bolivia, sino para la humanidad en su conjunto.

“La historia de este planeta es muy larga. Ha habido muchas especies, muchas cosas. Nosotros, que creemos que dominamos, debemos respetar más nuestra naturaleza y nuestro planeta”, recomendó.

A su juicio, la preservación de estos fósiles no solo nos reencuentra con nuestro pasado, sino que también ofrece una lección de humildad.

Sobre la coyuntura actual en Bolivia, el exmandatario instó a la esperanza y al optimismo. “Siempre que llueve, escampa”, comentó, sugiriendo que, a pesar de los desafíos que enfrenta el país, tras los momentos difíciles siempre hay un horizonte de mejora y oportunidades.

El expresidente español también compartió su afecto personal por Bolivia, país con el que, subrayó, mantuvo un vínculo especial. “Siempre he tenido un vínculo de afecto con Bolivia porque ha sido muy cariñosa conmigo”, afirmó.

Cal Orck’o deslumbró a los visitantes

El farallón de huellas de dinosaurio más extenso del planeta, ubicado en Cal Orck’o, a 8 kilómetros del centro de Sucre, recibió la visita del secretario general de ONU Turismo, Zurab Pololikashvili, organizada por el Gobierno Municipal de Sucre.

La explicación del valor universal excepcional del sitio paleontológico estuvo a cargo de la presidenta del Directorio del Parque Cretácico y directora municipal de Turismo, Roxana Acosta, quien resaltó el liderazgo mundial de Cal Orck’o en cuanto a número de huellas individuales, caminatas continuas, superficie más extensa y la presencia de los rastros de todas las familias de dinosaurios descubiertos en Sudamérica y el extinto continente Godwana.

Cal Orck’o constituye el único lugar del mundo que describe el hábitat de los dinosaurios antes de su extinción masiva. Terópodos, saurópodos, anquilosaurios y ornitópodos registraron su paso por este antiguo lago de agua dulce donde los dinosaurios iban a refrescarse.

Este yacimiento revela información del comportamiento social de los dinosaurios, su dirección de migración, velocidad de caminata y peso.

Una pantalla gigante proyectó el video del proyecto de ampliación del Parque Cretácico, cuyo inicio de obras está previsto para el mes de noviembre.

La visita concluyó con la toma de fotografías de los ilustres visitantes y las autoridades bolivianas junto a las huellas de un saurópodo saltasaurino, momento que fue acompañado de un cuarteto de violín dirigido por el artista chuquisaqueño Gustavo Orihuela.

“Cualquier persona del mundo tiene que venir por lo menos una vez en su vida”

El secretario general de la ONU Turismo, el georgiano Zurab Pololikashvili, llegó a Sucre este lunes y, en medio de la apretada agenda de actividades que cumplió en la capital boliviana, concedió la siguiente entrevista exclusiva a CORREO DEL SUR:

CORREO DEL SUR (CS). Buenas tardes, bienvenido a CORREO DEL SUR y bienvenido a Sucre, muchas gracias por tiempo.

Ζυραβ Pololikashvili (ZP). Muchas gracias, estoy muy feliz. Es la primera vez en Bolivia, la primera vez en Sucre. Es una ciudad muy, muy bonita (por) lo que hemos visto en este recorrido.

Quiero agradecer a todos los amigos y amigas del país que han hecho esta día tan bonito. Hemos tenido ahora un desfile donde hemos podido ver todas partes culturales de música y folclor boliviano, y estoy muy estoy muy feliz, de verdad, es una gran sorpresa, es un país donde cualquier persona del mundo tiene que venir por lo menos una vez en su vida. Y es un placer descubrir una maravilla que es Bolivia”.

CS. Usted llegó por una invitación, pero, ¿qué le motivó más venir a Bolivia?

ΖΠ. Primero, que nunca he estado aquí. Luego, conocí al Viceministro de Turismo (Hiver Flores) y también he aprovechado que el presidente (Rodríguez) Zapatero estaba aquí, pues, él también me ha pedido venir para estar y para conocer este país. “Me decía: ‘Tú no conoces Bolivia, pues tienes que venir’.

CS. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención en sus primeras horas en el país?

ΖΠ. Para mí, número uno, su gente, que es tan amable, tan humilde, tan hospitalaria, y eso es lo que atrae más, que te sientas en tu casa, pues, estás feliz conociendo buena gente, buen ambiente y, por supuesto arquitectura, por supuesto cultura, gastronomía… Todo suma y todo esto es lo que buscan los turistas.

Bolivia tiene una artesanía muy, muy única y auténtica a nivel mundial y yo creo que todo eso suma y cubre un producto turístico muy importante, muy atractivo. Se puede mejorar cosas, necesitamos más conectividad, necesitamos más presencia internacional, necsitamos más promoción del país y así, poco a poco, yo creo que (lo) vamos a ver (reflejado) en números de visitas internacionales en Bolivia.

CS. ¿Cómo consolidamos esas propuestas, Secretario?

ΖΠ. Yo creo que hemos hablado esta tarde concretamente sobre una ruta de acciones, de cosas que hay que hacer y vamos a hacer. Nosotros estamos comprometidos con (el) ministerio, con (el) Gobierno, con (el) gobernador (Damián Condori), que estaba 24 horas con nosotros, con (el) alcalde de Sucre (Enrique Leaño) y vamos a hacerlo.

CS. ¿Tiene ganas de volver?

ΖΠ. Sí, sí. No es que tengo ganas de volver, voy a volver seguro y no solo una vez.