“Ponchos rojos” que bloquean en el altiplano justifican el uso de armas de fuego e insisten en que no son leales a Evo Morales

El Gobierno anunció la investigación sobre la portación de armas de fuego en la provincia Omasuyos de La Paz. En Bolivia, el delito de alzamiento armado es sancionado con hasta 20 años de cárcel.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

Los campesinos denominados “ponchos rojos” que bloquean la carretera hacia Copacabana (La Paz) como medida de presión para forzar la renuncia del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca justificaron el uso de armas de fuego e insistieron que no son milicias armadas leales al expresidente Evo Morales.

“No es la primera vez, si recordamos años anteriores el año 2019 y lo propio el año 2023, los hermanos se han pronunciado de esa manera, pero también los gobiernos de turno han intentado dar miedo a los hermanos de las provincias incluso usando la Constitución (…), pero la versión de los hermanos de las provincias es muy diferente porque ellos protestan de esa manera cuando prácticamente no son oídas a sus peticiones. Siempre la provincia Omasuyos ha sido revoltosa, siempre ha sido contestararia al Gobierno y según las tradiciones de la provincia Omasuyos hemos tenido que dar lineamiento como decía el hermano Felipe Quispe, “El Mallku”, quien nos decía no vamos a tener miedo a nadie porque provincia Omasuyos se caracteriza de ser hombres y mujeres unidos, incluso va dar la cara si en algún momento tiene que correr sangre si el Gobierno no nos escucha”, afirmó el dirigente campesino de la provincia Omasuyos de La Paz, Wilfredo Quispe, en una entrevista con la red Uno.

Campesinos que se desmarcaron de las organizaciones sociales que respaldan al Gobierno bloquean desde ayer la carretera que conecta a La Paz con el municipio turístico de Copacabana, ubicada a orillas del lago Titicaca. Al inicio de las movilizaciones amenazaron con armas de fuego, de uso militar, para que el presidente Arce y el vicepresidente Choquehuanca renuncien a sus cargos.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó hasta anoche cinco puntos de bloqueo en dicha carretera que también conecta con el Achacachi, Escoma y otros municipios aledaños al lago.

El dirigente de los campesinos que encabeza los bloqueos, David Mamani, negó vínculos con el expresidente Evo Morales, quien según el Gobierno, gesta un “golpe de Estado” para derrocar a Luis Arce y David Choquehuanca. “A nosotros nadie nos financia (…) esta movilización es 100% orgánica sindical por nuestros derechos constitucionales y por la miseria y hambre”, manifestó en una entrevista con radio Fides.

Consultado sobre el uso de armas de fuego en las protestas, a diferencia del dirigente Wilfredo Quispe, afirmó que desconoce la organización de milicias armadas. “Desconozco, nosotros como autoridades originarias vamos a luchar únicamente con bloqueo de caminos, con marchas de protesta en las calles y avenidas. Nosotros tenemos q’orawas (hondas), tenemos piedras en las calles, carreteras y comunidades, y palos si es que nos vienen a reprimir”, matizó.

El Gobierno anunció una investigación sobre la portación de fusiles en las protestas debido a que se constituye en un delito de orden público que es catalogado como alzamiento armado o tenencia ilegal de armas que tiene una pena de hasta 20 años de cárcel.