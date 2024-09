Primer día de revisión reportó 19 postulantes habilitados al cargo de Fiscal General del Estado

La Comisión Mixta de Justicia Plural, hasta este momento, tiene habilitados a 19 postulantes e inhabilitados 11, informó este viernes el senador y presidente de la comisión, Roberto Padilla.

La Comisión Mixta de Justicia Plural realizó la verificación de requisitos específicos y comunes a 30 postulantes para el cargo de Fiscal General del Estado, de los que 19 fueron habilitados y 11 inhabilitados.

“Hasta este momento, habilitados tenemos 19, inhabilitados tenemos 11, en total 30 postulantes que hemos revisado ayer (jueves)”, informó este viernes el senador y presidente de la comisión, Roberto Padilla.

La Comisión Mixta de Justicia Plural cerró el miércoles el registro de postulantes con la inscripción de 76 aspirantes, 16 mujeres y 60 varones.

En sesión de comisión, los legisladores verificarán hasta este viernes, si los 76 aspirantes cumplen o no los 18 requisitos, 9 generales y 9 específicos, como lo establece la Ley 1579 Transitoria para la selección y designación de la o el Fiscal General del Estado.

Entre los 9 requisitos comunes está el tener nacionalidad boliviana; haber cumplido con los deberes militares (sólo varones); no tener pliego de cargo ejecutoriado pendiente de cumplimiento; no tener sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento en materia penal y no contar con antecedentes de violencia y otros.

En tanto, entre los 9 requisitos específicos está el haber cumplido 30 años al momento de postulación; no tener militancia en ninguna organización política; experiencia profesional de al menos 8 años; y formación y conocimientos especializados en el área de las ciencias penales y derecho constitucional.

El domingo 22 de septiembre se debe publicar la nómina de los postulantes habilitados.

El 23 y el 24 de septiembre se recibirán las impugnaciones en contra de los postulantes, que serán resueltas entre el 25 y 28 de septiembre.

El 29 de septiembre se realizará la notificación de impugnaciones y publicación de la lista de postulantes habilitados para la fase de evaluación de méritos, que se efectuará del 30 de septiembre al 3 de octubre.

El actual fiscal general, Juan Lanchipa, concluye su mandato de seis años el próximo 23 de octubre, como fecha límite se debe tener a una nueva autoridad hasta el 22 de ese mes.

