Protesta en Oruro: vecinos demandan financiamiento para la avenida de la Diablada e inician bloqueo hoy

Ante la falta de respuesta del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para concretar el préstamo destinado a la construcción de la Avenida de la Diablada, las juntas vecinales del Distrito 4 de Oruro han decidido iniciar un bloqueo indefinido a partir de hoy.

Fuente: https://lapatria.bo

Recientemente, el Distrito 4 de Oruro envió una carta al director ejecutivo del FNDR, Fernando Mita Rodríguez, solicitando una audiencia pública para discutir el proyecto de construcción de la Avenida de la Diablada y gestionar el financiamiento necesario.

Los vecinos del Distrito 4 expresan que su solicitud de audiencia no ha sido atendida, lo que evidencia que Oruro no recibe atención en términos de proyectos y obras. “Hasta la fecha hemos agotado todas las instancias de diálogo, notas y compromisos; hasta ahora no se plasma nada”, comentó Óscar Delgado, representante de Control Social del Distrito 4.

Exigen financiamiento

Delgado agregó: “Estamos exigiéndole a la FNDR que nos pueda prestar 16 millones de Bolivianos para hacer realidad este proyecto. Es un préstamo, no pedimos a fondo perdido al Gobierno Nacional”.

Bloqueo indefinido

Después de agotar todas las instancias, incluyendo notas, pliegos petitorios, compromisos firmados y reuniones, las juntas del Distrito 4 han decidido radicalizar sus medidas. A partir de hoy, se llevará a cabo un bloqueo pacífico de carreteras en el sector del Puente Español hasta que las autoridades escuchen sus demandas.

“No hay respuesta y no nos queda más que tomar estas acciones para que las autoridades nos tomen en cuenta y nos traten con seriedad”, afirmó Delgado. “No ha habido respuesta a nuestras solicitudes; me parece que hay tintes políticos. Este movimiento es netamente cívico vecinal, sin apoyar ni a uno ni al otro lado”.

Condiciones para el diálogo

El bloqueo indefinido comenzará hoy a las 00:00 horas. Para cualquier posibilidad de diálogo, los vecinos exigen la presencia de ministros de Gobierno, de Planificación y del director ejecutivo de la FNDR para gestionar el financiamiento del proyecto de la Avenida de la Diablada.