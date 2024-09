Reportaron disparos cerca del club de golf de Donald Trump en Florida: el expresidente está fuera de peligro

El director de comunicaciones de la campaña del republicano, Steven Cheung, dijo que el magnate está a salvo, pero no ofreció más detalles sobre lo sucedido. La Casa Blanca informó que Joe Biden y Kamala Harris ya fueron notificados

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está “a salvo” después de un tiroteo cerca de donde se encontraba, dijo el domingo su equipo de campaña, dos meses después de que el candidato republicano a la Casa Blanca fuera víctima de un intento de asesinato.

Trump, que se encontraba en su club de golf en West Palm Beach, Florida, según informes de prensa, está “a salvo después de que se escucharan disparos en sus inmediaciones”, afirmó Steven Cheung, director de comunicaciones de su campaña.

“No hay más detalles en este momento”, añadió.

Según afirmaron fuentes policiales al diario New York Post, las informaciones preliminares señalan que habrían sido dos personas quienes se intercambiaron disparos en las afueras del campo de golf Trump International Golf Course y que “los tiradores se apuntaban entre sí” y no al candidato republicano, quien sufrió en julio un intento de asesinato durante un mitin de campaña en Pensilvania.

De acuerdo con NBC, Trump fue inmediatamente trasladado a un lugar seguro cuando se escucharon los disparos.

El Servicio Secreto envió un comunicado en el que apuntó que “en colaboración con la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach, está investigando un incidente de protección que involucra al ex presidente Donald Trump, que ocurrió poco antes de las 14.00 (18.00 GMT)”. “El expresidente está a salvo”, afirmaron.

Trump había regresado a Florida este fin de semana tras una gira por la costa oeste que incluyó un mitin el viernes por la noche en Las Vegas y una recaudación de fondos en Utah.

Un funcionario policial que habló bajo condición de anonimato para discutir una investigación en curso dijo que las autoridades estaban tratando de determinar si los disparos se produjeron cerca del campo de golf de Trump en West Palm Beach o en los terrenos. El funcionario no estaba autorizado a hablar públicamente y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato.

El presidente Joe Biden, y la candidata demócrata -y vicepresidente de EEUU-, Kamala Harris, ya fueron notificados sobre lo sucedido. “El Presidente y la Vicepresidenta han sido informados sobre el incidente de seguridad en el Trump International Golf Course, donde el expresidente Trump estaba jugando al golf. Les alivia saber que está a salvo. Su equipo les mantendrá regularmente informados”, señaló la Casa Blanca.

El momento del intento de asesinato a Donald Trump el pasado 13 de julio en Pensilvania

El magnate republicano suele pasar la mañana jugando al golf, antes de almorzar en el Trump International Golf Club West Palm Beach, que es uno de los tres que posee en el estado.

Trump ha reforzado su seguridad desde el atentado del 13 de julio. Desde entonces, cuando se encuentra en la Torre Trump de Nueva York, a las afueras se despliegan un importante número de agentes de seguridad y vehículos policiales. En los mitines al aire libre, en tanto, ahora habla desde detrás de un cristal blindado.

El primer tiroteo contra un presidente de Estados Unidos o un candidato presidencial de un partido importante en más de cuatro décadas fue un flagrante fallo de seguridad que obligó a Kimberly Cheatle a dimitir como directora del Servicio Secreto bajo la presión bipartidista del Congreso.

Trump resultó herido en la oreja derecha y un asistente al mitin murió en el tiroteo. El pistolero, identificado como Thomas Crooks, de 20 años, fue abatido por un francotirador del Servicio Secreto.

(Con información de EFE, AP y Reuters)