RIN: Agosto 2024

Las Reservas Internacionales Netas ascendieron al 31 de agosto de 2024 a $us. 1.905 millones, superior en $us. 109 millones al dato registrado a finales de abril de este año, que era de $us. 1.796 millones. Se observa un incremento global de abril a agosto de un 6%, sobre todo por el aumento del componente oro, por un valor actual de $us. 1.815 millones, influido positivamente por la compra de oro, pero sobre todo por unos favorables y extraordinarios precios internacionales.

Las divisas crecieron en un 10% desde abril, el oro solo un 8%, el tramo o posicionamiento en el FMI apenas en 1%. El caso de los DEG es aparte, los mismos decrecieron en un 85% desde abril 2024, es decir el BCB hizo uso de estos instrumentos para financiar el gasto público. Según el FMI, Bolivia solo tiene a su favor 3,91 millones de DEG, al tipo de cambio actual (1,34) equivale a $us. 5,27 millones.

Los ingresos a favor de las RIN (exportaciones empresas estatales, desembolsos de crédito, otros) sumaron $us. 3.390 millones, en cambio los usos o gastos fueron para la importación de carburantes (1.643), servicio de deuda externa (1.048) y dotación de divisas a agentes económicos (503), por un total de $us. 3.194, teniendo un flujo neto positivo de $us. 196 millones, de enero a agosto 2024. Se observa claramente un desequilibrio entre los ingresos y gastos de carburantes, como así en los ingresos por créditos y el pago de su servicio

Se ha comprado hasta el 2do cuatrimestre 2024, 12,38 toneladas de oro desde la implementación de la ley de oro. A la fecha el BCB tiene 22,37 toneladas de oro certificadas y de buena entrega (reservas de oro), de esta cifra el 96% están en entidades financieras internacionales y solo 4% en bóvedas del BCB.

De mayo a agosto se ha comprado 3,73 toneladas de oro del mercado interno. Existen 11,01 toneladas de oro certificadas como reservas del BCB, y 0,92 toneladas de oro en proceso de certificación como tal.

Se ha pagado hasta agosto 2024 un servicio de deuda externa de 1.048 millones de dólares (70% de lo programado 2024), pero no ha existido un desembolso de créditos externos de igual magnitud, lo que el BCB arguye que no permite tener un flujo de divisas positivo, ya que el gasto es mayor al ingreso, limitando el crecimiento económico y el fortalecimiento de las RIN, según su presidente.

El crecimiento de las RIN y de sus componentes fue reducido, muy dependientes de las exportaciones y créditos externos, esto puede afectar la sostenibilidad del tipo de cambio fijo y por ende de la estabilidad de precios. Se deben aplicar medidas económicas estables y sostenibles para fortalecer las RIN, orientadas a reducir el gasto público e incrementar los ingresos propios, estatales y privados.

Luis Fernando Romero Torrejón

Pdte. Colegio Departamental de Economistas Tarija