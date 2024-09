Santa Cruz de la Sierra transforma la atención médica: cuatro hospitales móviles llevarán salud gratuita a los barrios más vulnerables

En un acto cargado de emoción y compromiso, el alcalde Jhonny Fernández, junto a la secretaria municipal de Salud, Adriana Amelunge, presentó cuatro hospitales móviles que recorrerán los barrios más desfavorecidos de Santa Cruz de la Sierra. Con una inversión de más de 7 millones de bolivianos, esta iniciativa marca un antes y un después en el acceso a servicios médicos gratuitos y de calidad para los diferentes distritos de la ciudad.



Fuente: https://gmsantacruz.gob.bo

Los hospitales móviles no solo brindarán atención en medicina general, pediatría, ginecología, odontología y enfermería, sino que también ofrecerán medicamentos gratuitos y vacunación, aliviando la carga de quienes no tienen los medios para trasladarse a los centros de salud. “Queremos que nadie quede atrás. Estas unidades son para nuestra gente, para los que más lo necesitan, para las madres, los abuelos y los niños que no pueden acceder a una atención médica digna”, afirmó Fernández, con determinación durante el evento.

Este ambicioso proyecto sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y adopta el modelo de atención comunitaria de Bolivia, acercando los servicios de salud a los más vulnerables. “Llegaremos a cada rincón de nuestra ciudad, a esos lugares donde muchas veces la salud no llega. Esto es por ellos, por nuestros adultos mayores y por quienes luchan cada día con menos recursos”, agregó el alcalde, subrayando su compromiso con los sectores más indefensos.

La iniciativa no se detiene ahí, por ello, adelantó que en los próximos días se hará un anuncio crucial para la ciudad: la adquisición de equipos de última tecnología para el diagnóstico del cáncer, que permitirá la realización gratuita de biopsias, reafirmando así el enfoque de su gestión en el bienestar integral de la población cruceña.

Santa Cruz de la Sierra da un paso más hacia un futuro donde la salud sea un derecho para todos, no un privilegio para unos pocos.