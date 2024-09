Santa Cruz: Fiscal General inaugura nuevos asientos fiscales en los municipios de Warnes y Mineros

El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, en su visita al departamento de Santa Cruz, inauguró hoy dos nuevos Asientos Fiscales para los municipios de Warnes y Mineros, donde a partir de la fecha también contarán, cada uno, con un Fiscal de Materia que estará a cargo de las investigaciones de los diferentes hechos delictivos.

“Hemos decido la creación de 33 Asientos Fiscales en todo el país, lo que significa acercar la justicia a la población, llevar la justicia a aquellos sectores que más lo necesitan y ahora se hace presente la consolidación de un nuevo Fiscal que, a partir de hoy, se va constituir en estas oficinas”, expresó Lanchipa.

Asimismo, explicó que la labor del Fiscal es garantizar los derechos, buscar la paz social “hacer que las víctimas de delitos puedan encontrar justicia, ya no más impunidad, ya no más peregrinación de aquellas víctimas porque ya no tienen recursos económicos, porque no cuentan con un abogado, que tengan que trasladarse a otro lugar revictimizando a las víctimas, a partir de hoy todos los hechos delictivos van a poder ser denunciados en sede Fiscal”.

Por su parte, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, que acompañó en las actividades dijo que, “nuestro compromiso siempre es el de tratar de hacer las cosas bien, se realizó un análisis para la distribución de los nuevos Asientos Fiscales y uno fue para el municipio de Warnes donde existe un gran crecimiento poblacional y otro para el municipio de Mineros por la distancia”.

De los actos distintos participaron los Alcaldes de los Gobiernos Autónomos Municipales de Warnes, Carlos Montaño y de Mineros Salvador Torrejón, el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, juntas vecinales, organizaciones sociales y autoridades originarias.