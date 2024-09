Santa Cruz: Operativo de control de licencias de funcionamiento y autorización de parqueos al transporte interprovincial en el 4to anillo

A primeras horas de la mañana del martes, se llevó a cabo un operativo conjunto entre la Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte, la Secretaría de Administración Tributaria (SAT), la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) y la Policía de Tránsito.

El mismo tuvo lugar en el 4to anillo y doble vía a La Guardia, con el objetivo de controlar las licencias de funcionamiento y las tarjetas de operación de las empresas de transporte interprovincial que operan en esa área.

El director de Transporte y Vialidad, Marco Antonio Franco, informó que varias empresas de transporte no contaban con la documentación en regla. «Ninguna de estas empresas tiene su documentación completa ni tarjeta de funcionamiento», señaló Franco, quien además explicó que se procedió a la notificación y clausura de varias de ellas por operar fuera de la normativa vigente. «Estas empresas no cuentan con paradas establecidas y no están adecuadas a la ley», añadió.

Por su parte, Néstor Ríos, director ejecutivo de la ATT, explicó que el transporte interdepartamental en Bolivia está regulado por la ATT, y que todas las empresas que brindan este servicio deben contar con la tarjeta de operaciones emitida por el Viceministerio de Transporte. Asimismo, subrayó que dichas empresas deben operar únicamente en las terminales departamentales correspondientes.

Franco concluyó señalando que estos operativos se realizarán de manera rutinaria en diversos puntos de la ciudad, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios que utilizan el transporte interprovincial.