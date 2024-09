Santa Cruz: Universitarios toman el campus de la UAGRM en protesta por “parcialidad” en elecciones estudiantiles

Las postulantes a las elecciones estudiantiles denuncian que no les dejaron inscribirse e incluso fueron agredidas.

Milen Saavedra







Fuente: Red Uno

La noche de este miércoles, estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) tomaron el campus universitario pidiendo una nueva convocatoria a elecciones estudiantiles.

«Nuestro pedido es la nueva convocatoria a las elecciones estudiantiles. Hemos visto una parcialidad por parte de la Corte Electoral Universitaria», afirmó Elimar García Costa, candidata a las elecciones estudiantiles de la UAGRM.

Indicaron que más de 13 frentes quedaron fuera de inscripciones porque la corte estudiantil habilitó un día sábado para hacer trámites, pero varios frentes no pudieron acceder.

«Son más de 13 frentes que han quedado fuera de las inscripciones, no se han podido inscribir porque la Corte habilitó un sábado, un día no hábil hasta para hacer trámites como recoger el Rejap, que es uno de los requisitos para el postular al Centro, ICU, FUL», detalló.

También apuntaron que, actualmente, solo hay dos frentes inscritos.

«Un frente es para la reelección, los candidatos que están reeligiéndose, por tercera vez, y la otra plancha es fantasma, no nos van a mentir, ni engañar. Nuestra tercera fuerza éramos nosotros, pero no nos han dejado inscribir. El sábado, nos han agredido física y psicológicamente; a mí me han tirado un puñete en el rostro. Ya hicimos las denuncias correspondientes. A otras compañeras igual, han tirado cohetes, vidrios, piedras, han venido pandilleros contratados por por el Frente Unidad color naranja», agregó.

La toma es pacífica e indefinida hasta recibir una respuesta positiva a su demanda.

«Es totalmente indefinida hasta que nos den respuesta, hasta que la Corte se manifieste, hasta que el Rector también tome medidas en el asunto como máxima autoridad universitaria», complementó.