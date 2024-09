“Se fue sin pedir perdón”: muerte de Alberto Fujimori reaviva críticas por graves violaciones de derechos humanos

Fuente: infobae.com

“Murió el dictador, asesino y corrupto de Alberto Fujimori”, afirmó la congresista Sigrid Bazán tras el fallecimiento del exdictador Alberto Fujimori a los 86 años. “Se fue sin pagar un sol de reparación civil, sin pedir perdón y en libertad gracias a un indulto ilegal”, agregó, resaltando que su legado de “corrupción, violaciones de derechos humanos y autoritarismo” persiste a pesar de su muerte.

El exmandatario había estado en libertad desde finales de 2023, luego de recibir un indulto que, como se recuerda, fue ampliamente criticado. Este beneficio, otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), permitió a Fujimori salir de prisión aun con su condena por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

En un segundo mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Bazán expresó: “La Cantuta: ¡No se olvida! Barrios Altos: ¡No se olvida! Pativilca: ¡No se olvida! Esterilizaciones forzadas: ¡No se olvida! Autogolpe del 5 de abril: ¡No se olvida!”

‘No le corresponde duelo nacional’

Por su parte, la periodista Jacqueline Fowks también utilizó la misma red social para pronunciarse sobre los recientes hechos: “Ha muerto el autócrata sin haber cumplido su condena a 25 años de prisión ni haber pagado al Estado la reparación civil de $15 millones”.

Además, la periodista señaló que, gracias a la influencia política de su hija, Keiko Fujimori, el expresidente logró una excarcelación en diciembre y una pensión en junio. “Dado el poder del partido que lidera su hija mayor, consiguió una excarcelación en diciembre y, en junio, una pensión: ambas ilegales”.

En la misma línea, el destacado historiador José Ragas manifestó: “A un expresidente sentenciado y condenado por corrupción y violación de derechos humanos no le corresponde duelo nacional ni funeral de Estado”.

FILE PHOTO: President Alberto Fujimori of Peru speaks at a press conference in New York, U.S. May 20, 1996. REUTERS/Peter Morgan/File Photo