Semana conflictiva: Ponchos Rojos, gremiales y transportistas bloquearán desde el lunes y evistas tienen lista su marcha

El gobierno de Luis Arce enfrentará una semana conflictiva. La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari, a la cabeza de David Mamani, ratificó el bloqueo de carreteras desde este lunes, a esa medida se sumaron los transportistas y gremiales que exigen la renuncia de Luis Arce y David Choquehuanca. El martes, el ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) iniciará su marcha desde Caracollo a La Paz.

Ponchos Rojos se movilizaron en La Paz hace dos semanas. Foto: Unitel

Fuente: ANF

“Sí, está confirmado el bloqueo de carreteras desde el lunes en el departamento de La Paz, tenemos previsto instalar nueve puntos de bloqueo en las principales vías. Se ha coordinado con las federaciones provinciales, con las secciones, centrales agrarias y sindicatos”, informó a la ANF el ejecutivo provincial de los Ponchos Rojos, Enrique Mamani.

Los puntos de bloqueo están ubicados en las rutas, principalmente, interprovinciales y en la vía entre La Paz y Oruro. Bloquearán en las carreteras a Oruro, Copacabana, Achacachi y Sorata, Desaguadero, Viacha, Río Abajo, Palca, Zongo y Yungas.

A esa movilización se sumará el Transporte pesado. El dirigente de ese sector, Domingo Ramos, confirmó que a partir del lunes saldrán a bloquear caminos ante el incumplimiento de los acuerdos por parte del Gobierno. Dijo que hasta el momento no existe una solución a la escasez de dólares, al desabastecimiento de combustible y rechazan el encarecimiento de los insumos y productos básicos de la canasta familiar.

“Hemos aguantado todo tipo de amedrentamientos por parte del gobierno, no han cumplido todas las demandas del transporte pesado. No se ha cumplido el acuerdo que hemos suscrito, no hay dólares, no hay combustible y nuestros ingresos están cayendo”, afirmó.

Ramos, por estrategia, no especificó en qué sectores bloquearán para evitar que la policía los reprima. Pero aseguró que ya coordinaron las movilizaciones. No descartó que los transportistas de Oruro también se incorporen a esa medida de protesta.

Gremiales

El dirigente de los gremiales de El Alto, Toño Siñani, dijo que se movilizarán desde el lunes, desde la urbe alteña marcharán hacia la sede de gobierno y no descartan con instalar bloqueos en los ingresos de La Paz y El Alto. Entre sus demandas exigen soluciones a la escasez de dólares, a la falta de combustibles y piden la abrogación de las leyes incendiarias.

“Desde el día lunes vamos a acatar las medidas de presión que han convocado los Ponchos Rojos con el bloqueo de caminos, los gremiales nos vamos a sumar a esa protesta con movilizaciones y marchas en La Paz y El Alto. Además, no descartamos instalar bloqueos en los ingresos a La Paz y El Alto”, indicó.

Otras marchas

Por otra parte, el Comité Interinstitucional de La Paz, conformado por maestros, gremiales, jubilados y médicos, alistan una marcha para el día martes en defensa de los derechos de la población y en rechazo a la crisis económica que atraviesa el país. El presidente del Colegio Médico de La Paz, Édgar Villegas, dijo que la movilización será a nivel nacional.

“Unidos todos y preocupados por lo que ocurre en el país, el MAS dividido en dos fracciones pone en vilo a la población boliviana y esta pelea está ocasionando la crisis en la que estamos viviendo”, aseveró.

La Federación de Docentes de la Universidad Mayor de San Andrés (Fedsidumsa) convocó a una marcha para el martes 17 de septiembre, la concentración será en el atrio de esa entidad académica desde las 10:00. La movilización es en rechazo al proyecto de ley 035 de jubilación forzosa y en defensa de la madre tierra.

Protesta evista

Esas protestas no serán las únicas que enfrentará el gobierno de Luis Arce. El ala evista del MAS marchará el martes desde Caracollo, del departamento de Oruro, rumbo a la ciudad de La Paz. El secretario político del MAS, Froilán Fulguera, dijo que ya está todo listo para esa movilización.

“El plazo vence este domingo y hemos visto que el Gobierno no tiene la voluntad ni la intensión de atender nuestras demandas y, por lo tanto, está confirmada la marcha para el 17 de septiembre desde Caracollo. El ministro de Gobierno nos ha amenazado indicando que iba a mandar a la Policía, que lo haga, no tenemos miedo y vamos a seguir con nuestra medida de presión”, declaró.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dijo que la Policía pondrá en marcha un plan de operaciones para garantizar la libre transitabilidad y cumplir con la resolución judicial para evitar los bloqueos de caminos y marchas.

“Existe una resolución judicial que prohíbe que se lleve a cabo una marcha por parte de Evo Morales, en ese sentido, la policía dará cumplimiento a la misma y dando cumplimiento a su mandato constitucional, pondrá en marcha el plan de operaciones para garantizar la libre transitabilidad en el país”, advirtió.

