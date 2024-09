Senador Andrónico insta llevar vigilia a la Casa Grande del Pueblo para exigir promulgación de crédito

Rodríguez informó que la deuda pública internacional de Bolivia asciente a más de 13 mil millones de dólares, y que continuar endeudando a los bolivianos no es solución para enfrentar la crisis económica, sino plantear propuestas concretas.

La Paz.- El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, solicitó a los sectores sociales que instalaron una vigilia en la Asamblea Legislativa demandando la aprobación de créditos, ir a la Casa Grande del Pueblo a exigir al presidente Luis Arce promulgue el crédito de 176 millones de dólares que fue aprobado en una polémica sesión.

“Así como vienen a la Asamblea, diferentes sectores, exigiendo aprueben los créditos, les pedimos que vayan a la Casa Grande a que pidan que se apruebe el crédito de 170 millones de dólares”, expresó el senador Rodríguez, quien aseguró que ni aprobando todos los créditos que exige el Gobierno se solucionará la crisis económica que afrontan los bolivianos.

La Confederación Sindical de Campesinos de Potosí instalaron desde el miércoles una vigilia en puertas de la Asamblea Legislativa solicitando la aprobación de los más de 1.000 millones de dólares en créditos externos.

Ante ello, Rodríguez recordó que desde 2021 se aprobaron cerca de 4.000 millones de dólares, pero de ese monto solo se ejecutó entre el 35 y 40%. “Dice que tenemos (créditos) pendientes, será en la Cámara de Diputados, más de mil millones de dólares, que hay posibilidad de gestionar otros tres mil millones de dólares pendientes con ello vamos a estar por encima de los 7 mil millones de dólares de deuda”, manifestó.

Asimismo, señaló que la deuda pública internacional de Bolivia es poco más de 13 mil millones de dólares, y que continuar endeudando a los bolivianos no es solución para enfrentar la crisis económica, sino plantear propuestas concretas.

“El problema no está en la aprobación de créditos sino en la ejecución, de qué sirve aprobar una y otra vez créditos, el problema de la crisis es más estructural no depende de la aprobación de créditos, no es que aprobamos los créditos y se acaba la crisis, depende de las decisiones políticas que se tomen desde el Ejecutivo”, señaló el presidente de Senado.