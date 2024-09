Senador Morón: «Sean evistas o sean arcistas, son masistas que nos llevaron al despeñadero a los bolivianos»

El senador por Creemos, Erik Morón, señaló que ambas alas del masismo, Arcistas y Evistas, están en el sistema hace más de 20 años y son los responsables de llevar al despeñadero a los bolivianos, ya que “no les interesa el bien mayor, no les interesa la Patria, sólo les interesa los intereses personales” afirmó.

Fuente: Prensa Creemos

Morón criticó qué ante las amenazas de “golpe y renuncias de ministros” vertidas por la facción Evista, durante la marcha efectuada desde Caracollo, el gobierno no haya tomado acciones contra los mismos y ahora estos actores estén amenazando nuevamente con empezar bloqueos; el senador contrastó la situación frente a lo que sucedería sí algún opositor hubiera vertido cualquiera de declaraciones que hicieron Evo Morales o sus senadores y diputados, indicando que seguramente los opositores con este tipo de declaraciones “estuviéramos en Conchocoro, estuviéramos en una cárcel tratando de defendernos pero sin embargo el Evismo se campea libremente” confirmando su bloqueo para todos bolivianos.

El legislador cuestionó sí con los días de marcha se solucionó alguno de los problemas que aquejan al país, “¿ha cambiado en algo la situación de los bolivianos? ¿hay dólares en las calles? ¿hay diésel? (..) no se ha solucionado nada, ha sido simplemente un caos para perjudicar más al pueblo boliviano.” por la pretensión inconstitucional de una habilitación de Evo Morales para la candidatura presidencial, cuando Bolivia ya dijo no ante la posibilidad de esta repostulación. Estos conflictos le dan oxígeno al gobierno nacional, dándole una distracción para no ver una solución de los desastres que se está viviendo con los incendios, de lo que pasará con la canasta familiar ante la afectación de más de 5 millones de hectáreas quemadas, sentenció.