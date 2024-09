Siguen las movilizaciones en Israel para exigir a Benjamin Netanyahu un acuerdo por los rehenes

Miles de personas se han manifestado de nuevo este lunes por tercera jornada consecutiva.

Miles de personas se han manifestado de nuevo este lunes y por tercera jornada consecutiva para exigir al primer ministro, Benjamin Netanyahu, un acuerdo para la liberación de los rehenes secuestrados en la Franja de Gaza por las milicias palestinas.

Uno de los puntos más concurridos ha sido la residencia oficial de Netanyahu en Jerusalén, donde al menos diez manifestantes han sido detenidos en medio de las protestas, en las que se han incendiado barricadas y se han coreado consignas como “No habrá rutina sin acuerdo”, informó el diario The Times of Israel.

La Policía ha desplegado un importante dispositivo de seguridad y los agentes cargan puntual y repetidamente contra los asistentes para detener a algunos de los participantes y llevarse banderas y pancartas.

Police members approach a fire as protesters gather around it during a demonstration calling for the immediate return of hostages held in Gaza, amid the ongoing conflict between Israel and Hamas, near Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s residence in Jerusalem, September 2, 2024. REUTERS/Ronen Zvulun