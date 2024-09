Sin mercado para gas en Argentina, qué pasará con la planta Separadora de Líquidos del Gran Chaco

Instalaciones de la planta Separadora de Líquidos de Gran Chaco. Foto: YPFB

Sin contrato de venta de gas a la Argentina, ¿que pasará con la Planta Separadora de Líquidos de Gran Chaco? Analistas advierten que la mega obra puede quedar como una infraestructura de fierros sin utilidad, a no ser que se pueda tender un ducto desde los campos Margarita o Sábalo para que pueda procesar alguna cantidad de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

La planta bautizada como “Carlos Villegas” fue inaugurada el 23 de agosto de 2015 por el expresidente Evo Morales, con una capacidad de procesamiento de 32,2 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas natural, para producir 2.247 toneladas métricas día de Gas Licuado de Petróleo (GLP) y 3.144 toneladas métricas día de etanol, además de 1.044 barriles de isopentano y 1.658 barriles diarios de gasolina natural.

Demandó una inversión de 695 millones de dólares y está emplazada en más de 74 hectáreas y por entonces el exministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, declaraba que, cuando la planta ‘Carlos Villegas’ entre en operaciones al 100% de su capacidad, permitirá generar para el país alrededor de 500 millones de dólares al año por la venta externa de GLP.

Los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que lo máximo que se exportó fue de 76,6 millones de dólares en 2021, muy lejos de la millonaria cifra prometida.

El analista y exautoridad de hidrocarburos en la Gobernación de Tarija, Fredy Castrillo, explicó que con la finalización del contrato de venta de gas a la Argentina, surgen varios problemas, porque se va a cortar una fuente importante de ingresos que tuvo el país durante los últimos 20 años y es algo que se estuvo advirtiendo los últimos años. “Lamentablemente el Gobierno no hizo nada para evitar que se llegue a esta situación y se pase de ser país exportador a transportador de hidrocarburos y en el corto plazo se prevé que seamos importadores, a no ser que se tenga un descubrimiento de reservas importante”, puntualizó.-

El problema es que si se halla un nuevo yacimiento de gas, se necesita mercados y en la actualidad se tiene como competencia a Argentina que provee el energético a Chile y llegará hasta Brasil y es posible que en el futuro también lo haga hacía Bolivia.

Según Castrillo, la planta de Gran Chaco quedará como un monumento de fierro porque las autoridades de YPFB y del gobierno del MAS no pensaron qu{e se haría con esa infraestructura cuando no exista gas.

“Una panadería para producir pan, necesita harina, si no hay esa materia prima no hay pan. En este caso si no hay gas qué se va a separar de líquidos, la planta queda como un monumento. Su única función era separar líquidos asociados al gas natural”, subrayó.

Castrillo sostuvo que YPFB debe responder qué va a pasar con esa planta y más adelante con la planta separadora de Río Grande y Bulo Bulo Bulo, porque si no hay gas, tampoco tendrán una utilidad.

Recordó que la planta Carlos Villegas nunca logró trabajar, ni siquiera a la media de su capacidad y la millonaria inversión ejecutada en su construcción e instalación queda en nada, tampoco se conoce si hubo una recuperación de esos recursos.

Agregó que la única manera en que la planta pueda tener alguna utilidad es que se descubra alguna nueva reserva o yacimiento de gas, pero eso es incierto.

El analista en hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, lamentó la falta de transparencia y que en Bolivia se tenga que conocer de la finalización anticipada del contrato de venta de gas con Argentina desde la información de medios de prensa de ese país, ya que las autoridades nacionales no hicieron conocer nunca los detalles de las adendas suscritas.

En el caso de la planta separadora de Gran Chaco, recordó que se la construyó con una capacidad sobredimensionada de 32 MMmcd y con la idea de que Bolivia llegaría a exportar 27 MMmcd de gas natural a Argentina, algo que nunca ocurrió.

“El año pasado se exportó al mercado argentino apenas 6 MMmcd y este año 4,5 MMmcd en promedio. La planta separadora de líquidos nunca funcionó a plena capacidad. Fue construida para procesar 3.144 toneladas métricas día de etano, porque se debía construir una planta petroquímica, que no avanzó por la caída en la producción de gas. También debía procesar GLP”, indicó.

Según Velásquez todos esos objetivos con los que se planificó la construcción de la mega planta, pierden sentido, si se corta la corriente de gas natural que se exportaba hacia el mercado de Argentina.

Recordó que hace seis meses se llegó a sugerir de parte de varios ingenieros la posibilidad de construir un ducto desde el campo Margarita y Sábalo para que la planta de Gran Chaco pueda seguir procesando algo de GLP, que sería una opción, porque sin un flujo de gas para separar la instalación queda sin una función.

El analista también mencionó que se desconoce si la planta Carlos Villegas llegó a recuperar toda la inversión de 695 millones de dólares, porque eso estaba sujeto también al envío de 27 MMmcd de gas a la Argentina como estipulaba el contrato inicial.

El analista financiero, Jaime Dunn, en su cuenta de la red social X alertó que la planta Separadora de Líquidos, con una inversión de casi 700 millones de dólares está al borde del colapso tras el cierre de exportaciones de gas a Argentina. «Hoy, opera a un lamentable 50% de su capacidad. Sin gas ni mercado argentino, solo quedarán fierros oxidados como símbolo de políticas hidrocarburíferas desastrosas», advirtió.

La palabra de YPFB

El gerente de Contratos de Exportación de Gas de YPFB, Oscar Claros, en una entrevista con la red Uno dijo, la noche del miércoles, que la producción de gas que se dejará de enviar a la Argentina se despachará a Brasil.

En el caso de la planta separadora de Gran Chaco, aseguró que ya se tomaron todas las previsiones.

“Lo que hemos hecho es adecuar el sistema de ductos en el sur de país para que no haya ningún problema una vez que el flujo de gas hacia Argentina sea nulo, y lo que estamos haciendo es recircular el gas para tener carga de procesamiento a la planta. Se han hecho pruebas piloto y estamos listos para el flujo cero, estamos con una operación normal de la planta separadora, no hay problema”, recalcó sin brindar mayores detalles.

En una separata publicada en abril, con motivo del aniversario de Tarija, la estatal, informó que la Planta en 8 años de operación alcanzó una producción de 2.074.533 toneladas métricas (TM) de GLP.

Según informó la Gerencia de Planificación Corporativa de YPFB, la factoría comenzó con una producción de 52.447 toneladas métricas. A los cuatro años de vigencia, el rendimiento de la planta fue en constante ascenso y su producción se disparó a 263.737 toneladas métricas de GLP destinadas al mercado interno y externo, reportó ABI.

