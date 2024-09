Tras cuestionamientos, el INE instala mesa técnica; se abre a revisión “boleta por boleta”

El Instituto Nacional de Estadística (INE) instaló una mesa técnica para explicar los resultados preliminares del Censo 2024 a diferentes sectores sectores que cuestionaron la fiabilidad de los datos.

El director de la entidad, Humberto Arandia, anunció la disposición de realizar una revisión exhaustiva de los datos, e incluso abrir la posibilidad de una revisión «boleta por boleta» si es necesario.

“Este es un trabajo de todos los bolivianos y juntos demostramos que unidos podemos construir el futuro”, afirmó Arandia al inicio de la mesa técnica. También resaltó que el INE mantiene una postura transparente. “Tengan la certeza de que como Instituto Nacional de Estadística estamos para responder con transparencia todas las consultas. Tenemos la apertura de brindar las explicaciones que el caso amerite con el respaldo de documentación que sustenten los resultados obtenidos en el conteo poblacional entregado el pasado 29 de agosto”.

Ante las críticas de alcaldes de las principales ciudades del país, Arandia fue enfático en que el proceso censal siguió estándares internacionales. “Tenemos toda la apertura para hacer una revisión especializada e internacional al proceso censal porque estamos seguros del trabajo que realizamos, un trabajo que cumple con los estándares técnicos que brindan calidad a este proceso”.

El director del INE también respondió a la posibilidad de una revisión minuciosa de los resultados, subrayando el compromiso de la institución. “Absorberemos sus consultas técnicas y, de ser necesario, tenemos la predisposición de que se pueda revisar los datos a nivel micro, llegando, si es necesario, a boleta por boleta con absoluto rigor técnico”.

Arandia dejó claro que la labor del INE es técnica, no política, y lamentó la ausencia de algunos actores que cuestionaron públicamente el censo pero no asistieron a la mesa de diálogo. “Lamentamos que muchos que expresaron su rechazo al trabajo del INE hoy no se encuentren presentes en esta mesa de discusión técnica. Esto demuestra que sus motivaciones son políticas y lamentablemente no poseen la consistencia para sostener sus argumentos en este espacio de discusión”.

El anuncio de la mesa técnica llega en medio de un descontento entre los alcaldes de las principales ciudades del país como: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto, quienes expresaron serias dudas sobre los resultados del censo.

