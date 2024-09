Una mujer de la tercera edad fue engañada con el ‘cuento del tío’ en pleno centro cruceño

Fue despojada de su celular, y su renta dignidad. Imágenes de las cámaras de seguridad ya se encuentran en poder de la Policía.

Fuente: Red Uno

Santa Cruz, Bolivia.-

Un nuevo caso de estafa con el conocido “cuento del tío” ha conmocionado a la ciudad. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que una mujer de la tercera edad fue despojada de su renta dignidad y su celular, luego de salir de una entidad bancaria en pleno centro cruceño.

El hecho ocurrió la mañana del lunes 2 de septiembre, cuando la víctima fue abordada por una mujer con sombrero, quien entabló una conversación con ella. Astutamente, la estafadora logró convencer a la adulta mayor de subir a un taxi blanco, donde la esperaban otros dos cómplices. Una vez dentro del vehículo, los delincuentes procedieron a robarle sus pertenencias, entre ellas 3.600 bolivianos.

“Me hicieron el cuerpo del tío porque ella me dijo: ‘Agáchate, ahí está tu plata’ y yo le dije que no, que no era mía. Ella levantó la plata y me dijo: ‘Sube rápido, vienen tras nosotros’. Yo le hice caso y me subí”, relató la víctima.