Va mal esto !!!! Censo, Mentiras y Videos

Carlos federico Valverde Bravo

El título no tiene nada que ver con la maravillosa ópera prima de Steven Soderbergh (Sexo, mentiras y video) … lo que pasa es que el presidente Arce pretende llevarnos a ver una película en video, llamada “el mejor de los censos de la historia republicana”, basado en una mala propaganda; apuesto que no tardan en aparecer los videos que justifique aquello de: “Esa es la manera de construir el país, haciendo bien las cosas y demostrando que nosotros siempre hemos bien las cosas como gobierno nacional”… cuando es una realidad de que peor no podemos estar: las filas interminables en las EESS muestran que no hay diésel y hay poca gasolina; no hay dólar, el costo de vida se sube con la misma rapidez con la que cae la moneda nacional, casi en 80% del valor adquisitivo que tenía hace un par de meses… y así podemos seguir, por lo que, mejor cambiemos de tema.

Cambio y casi fuera; lo que interesa a estas letras es “el censo”, que es objetado por la mayoría de los bolivianos, aun cuando el presidente sostenga que criticar los resultados «son demagogias, son temas políticos que no vienen al caso. Dejemos de lado ese tema político. Sabemos que hay una pre-electoralización en nuestro país desde hace mucho tiempo, no porque nosotros lo quisimos». (https://eldeber.com.bo/economia/presidente-arce-califica-de-actitud-demagogica-a-quienes-cuestionan-resultados-del-censo-e-invita-a-_383181) y alude directamente a la gente de Santa Cruz, al asegurar: criticó las voces que están alentando medidas de protesta por los resultados del censo, especialmente en Santa Cruz: «(Hubo) más de 30 días de paro que no han servido absolutamente para nada. Nosotros hemos dicho a la población de manera muy clara, vamos a dar, por primera vez, luego de muchísimo tiempo, un censo extremadamente técnico. Eso es lo que necesitamos y lo hemos hecho». (ver mismo link)

El presidente, muy suelto de responsabilidades es capaz de creer su cuento.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De ahí, uno se pregunta: cómo es posible que este mismo año 2024, el INE haya “estimado” que Bolivia tendría 12.332.252, es decir 1.015.632 más habitantes de los que el mismo INE presentó hace un par de días, cuando Arandia dijo, muy teatralmente que somos 11.316.620 habitantes, como 9% menos de lo que él mismo había anticipado meses antes; bah… en realidad también es menos de lo que el mismo Arandia proyectaba en 2018, cuando le daba al país exactamente, 34.621 habitantes más de los que somos hoy, como dato oficial.

El país no es un país de técnicos en estadísticas y porcentajes; no debe haber un país del mundo que lo sea, aun cuando hay técnicos que demuestran que el INE no trabajó bien y fueron severos críticos del proceso desde la etapa pre-censal.

En lo que a mí respecta, debo asegurar que no hago demagogia como acusa el presidente; en mi condición de periodista crítico y ciudadano bien informado, sé llegar a técnicos y especialistas en números, en demografía y por eso no deja de llamarme la atención de que: entre el 2012 y 2022, el departamento de Santa Cruz haya sumado a 802.365 habitantes nacidos vivos, y que hayan fallecido, en el mismo periodo, 178.578 personas, haciendo un saldo a favor de los vivos, de 623.787 personas, más el saldo migratorio que queda, entre los idos y llegados que serían unos 400.000, llegaríamos al millón del que hablaba la estimación del Instituto Cruceño de Estadísticas y que el número de habitantes del “famoso mejor Censo de la historia” haya consignado o aumentado sólo 457.624 habitantes, llegando este departamento a 3.115.386.

Esto es lo que no cuadra, 623.787 nacidos vivos, más 400.000 del “saldo migratorio”, hacen 1.023.787 personas que se supone deben estar en algún lado, pero hagamos las cosas con corrección y, restémosle esos 457.624 aumentados y, nos quedamos con una falta de 566.163, que engrosan el 1.015.632 habitantes que le faltan a la “estimación del INE del año que corre, es decir, 2014, los datos se los nacidos vivos y fallecidos, están en: https://www.ine.gob.bo/index.php/registros-administrativos-sociales/

Estoy seguro que las diferencias entre los 74.000 y 85.000 habitantes en departamentos como La Paz, Tarija y Chuquisaca y Potosí , los más de 170.000 que faltan en Cochabamba y los más de 40.000 que faltan en Pando (33% menos de lo proyectado) pueden sumar esos 1.015.632 que faltan, para llegar a los 12.332.252 ciudadanos proyectados y ahora perdidos.

Nos van a decir que los datos de habitantes promedio de vivienda en Bolivia, señalados en 2013, señalados por Arandia dentro de la tendencia histórica, en 3.4, bajaron a 2.26 en 2024? Tienen alguna explicación para esto? Santa Cruz tenía 2,77 habitantes por viviendas en 2024 y en el 2012 era de 3,73… y cómo se explica cuando los trabajos municipales muestran un catastro que crece y reclama obras y acciones municipales? En el 2001, SCZ representaba el 20.6% del país (468.000 viviendas) en 2012, 22.5%, (709.000 viviendas) y 2024, se calcula 1.125.000 viviendas pero, la tasa o promedio de habitantes por vivienda, baja? Cuál la explicación? Eso lo creemos para Europa, no en Sudamérica.

Y trabajo sólo en Santa Cruz porque no tengo datos de los demás departamentos, si los tuviera, por supuesto que lo haría.

El mejor Censo? Dónde y cómo? Acaso siquiera tuvieron el pudor de hacer una encuesta de “omisión censal” pública y la expusieron a la ciudadanía interesada en saber cuántos somos, dónde estamos y, de qué vivimos, a qué escuela van nuestros hijos, si tenemos trabajo y si nos asisten médicos privados o públicos, si tenemos agua potable, etc.

Para mi, hay fraude censal, hasta que demuestren lo contrario y sostengo que lo correcto es que, si el INE calculaba 12.332.252 habitantes y luego recoge 1.105.632 habitantes menos sin razón que lo justifique, o sea un 9%, el parlamento “Asamblea) debe declarar nulo ese Censo. En Chile también se hizo el “mejor Censo de la historia» por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Fue el 2012; omitieron a al menos 9% de la población, igual que acá, … tengámoslo en cuenta: allá se anuló. (https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/08/130809_chile_problemas_del_censo_2012_ng#:~:text=Fue%20anunciado%20como%20%22el%20mejor,y%20adolece%20de%20serios%20problemas.). Sostengo que se debería distribuir provisionalmente el dinero en observación de los resultados dudosos , igual que los parlamentarios hasta que se encuentre una solución al tema y, se procese a los que lo hicieron mal. Esto no puede quedar así.

Por otra parte, creo que si los resultados son esos, no significa que los ciudadanos no existan o “nunca hayan existido”; yo aseguro que no se equivoca una institución por el 9% si siempre se encargó de esas tareas con algún nivel de credibilidad, si ocurre, es porque hay instrucción política; tampoco es que hayan desaparecido, sino que están siendo escondidos “contablemente” de manera deliberada por el poder político fraudulento.

¿Qué ganan «anotando menos”? pues, se quedan con la plata de 1 millón de personas y la usan para sostener sus propósitos reeleccionistas y de poder ; como dijo una persona que conozco, esas personas votarán a favor del candidato oficial; ya sabemos cómo manipulan el padrón, lo denunciamos y probamos el 2019, apoyados en los trabajos que mostramos.

Por cómo se pintan las cosas, es claro que será más fácil hacer fraude con el Censo que en las elecciones… (ya no necesitarán a los mexicanos que trajo Evo Morales y su equipo) al fin de cuentas, ya dijo el presidente que esto se queda así, les guste o no les guste… ellos están haciendo las cosas bien… vaya uno a saber qué significa eso en un país insolvente y con tantos problemas

Avisados estamos, el tema es saber si esto se quedará así… (ya vienen los videos del cuento)

Fuente: eju.tv05