Venezuela fue más que Uruguay pero empató

El arquero Rochet salvó a la Celeste de una derrota. La Vinotinto sometió al equipo de Bielsa y mereció ganar.

Venezuela hizo el máximo desgaste detrás del triunfo que buscó, mereció y no pudo cristalizar. En Maturín se aprovechó de un rival disminuido por muchas ausencias y lo sometió en el juego, pero sus intentos morían en las manos de Rochet, la figura de la Celeste, o en ejecuciones magras dentro del área.

Uruguay fue un equipo endeble

Martínez y Segovia se desprendían en ataque y se sumaban al circuito. No tuvo buenas resoluciones en el último toque y por eso no pudo irse al descanso arriba en el marcador. Uruguay fue superado en la zona media y no daba garantías en la salida. Su intención de fútbol vertical no tuvo buen correlato en las ejecuciones, salvo una acción peligrosa sobre el final del PT.