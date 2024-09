YPFB insiste en que Evo Morales sólo perforó cuatro pozos que resultaron negativos

El presidente Luis Arce responsabilizó al exmandatario de no cuidar la nacionalización de hidrocarburos como una de las principales causas para la escasez de combustibles y dólares en Bolivia.

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) defendió las inversiones que realizó en el gobierno de Luis Arce en la exploración petrolera mientras criticó la gestión de Evo Morales porque invirtió más recursos económicos para perforar sólo cuatro pozos que resultaron negativos.

«Hasta a mi me daría vergüenza decir hemos invertido más y hemos perforado menos pozos como dice, no juguemos con el número de pozos. Lo importante es perforar pozos, la señora (Teresa Morales) no tiene idea, por eso hasta quebró Enatex. La idea es perforar pozos, así vas a descubrir, no hay otro forma de descubrir (hidrocarburos)», argumentó anoche el presidente de la estatal YPFB, Armin Dorgathen, en una entrevista con la red Uno.

El directivo se refirió a las críticas de la exministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, a la exposición del presidente Luis Arce sobre los orígenes y causas de la escasez de carburantes y dólares en Bolivia.

El Mandatario responsabilizó a Evo Morales de descuidar la nacionalización de los hidrocarburos al no invertir en exploración petrolera pese a que la producción de los campos estaba en una caída sostenida.

«En la anterior gestión lo único que se ha hecho es dejarle la exploración a las transnacionales, pero no lo hicieron, hicieron uno o dos para cumplir, para estar de a buenas y para seguir explotando los yacimientos o seguir saqueando los recursos y cumplirle al Gobierno con uno o dos pozos que igual fueron negativos. Los de YPFB fueron cuatro, eso es lo que perforó Evo Morales», reforzó Dorgathen.

Las explicaciones de Arce fueron blanco de críticas debido a que dejó de lado la autocrítica debido a que durante el gobierno de Evo Morales fue ministro de Economía y estuvo a cargo de la administración de las finanzas.