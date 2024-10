AB Quintanilla explica su salida de Bolivia y el incumplimiento de presentaciones

Tras el escándalo por la no presentación de AB Quintanilla en tres ciudades de Bolivia, el artista aclara el motivo del incumplimiento y su salida inesperada de Bolivia.

Jhovana Cahuasa







Fuente: Red Uno

A través de un video compartido en sus redes sociales y viralizado este viernes, el músico y productor explicó su salida inesperada de Bolivia, y el incumplimiento en la presentación en tres ciudades de Bolivia.

“Este es un mensaje para mis queridos amigos de Bolivia, yo tengo que aclarar unas cosas, para que queden bien claras, como fue la cosa cuando llegamos al país”, manifestó el artista.

Según el artista para él es importante aclarar este tema, ya que la información fue viralizada en diferentes países de Centro y Sudamérica.

“Entramos a Bolivia, con muchas ganas de estar con ustedes, tocamos el sábado en Mallasa en La Paz, y el lunes en Santa Cruz, lamentablemente los productores no nos pagaron y eso es un gran problema. Nosotros como grupo decidimos, esperar hasta que nos paguen para seguir el tour, mientras esperamos se vendió más fechas y esa plata nunca llegó a nosotros”, afirmó AB Quintanilla.

Abraham Isaac Quintanilla III, dio su versión del hecho y dijo, que no dio consentimiento a los organizadores para vender más shows, y esperaron la cancelación del pago.

“Esperamos hasta que nuestro abogado nos dijo que nos arrestarían, porque motivo no sé, porque no sé cómo funciona las leyes de Bolivia, en Estados Unidos y en todas partes de Latinoamérica hay un contrato y si el promotor no paga al grupo, el grupo no se puede presentar”, aclaró AB Quintanilla.

Quintanilla aclaró que él permaneció en el país por dos semanas, señaló que es importante aclarar este tema para conocimiento de sus fans y seguidores.

El artista lamentó el incumplimiento del contrato y lo ocurrido, señaló que incluso le dieron reconocimientos en Bolivia.