Abogada de Evo Morales afirma que denuncia de estupro a una menor en Tarija es “armada” y “falsa” 

La defensora del expresidente afirma que éste permanece en el trópico de Cochabamba y que no se ha declarado en la clandestinidad.

eju.tv / Video: Red Uno

Juan Carlos Véliz / La Paz

La abogada del expresidente Evo Morales, Cecilia Urquieta, afirmó que la denuncia por trata y tráfico, y estupro contra su defendido es “armada” y “falsa” porque no existe ninguna prueba presentada por la víctima, una menor de 15 años según la causa radicada en la Fiscalía de Tarija.

“Repito, este es un caso armado, que no tiene los elementos suficientes (….), podría decir que es falso porque no ha existido en ningún momento ni previamente ni ahora ninguna prueba, ninguna denuncia formal desde las víctimas sobre este caso, ahora han rebuscado casos, han armado un caso, uno más como digo son cinco casos que los últimos cuatro días se le ha iniciado al expresidente Evo Morales”, afirmó anoche la abogada en una entrevista con la red Uno.

Morales es investigado en el departamento de Tarija por abusar sexualmente de una menor de 15 años cuando era presidente de Bolivia y producto de la violación, que en el ordenamiento jurídico se conoce como estupro, nació un menor que fue reconocido por el entonces mandatario a cambio de beneficiar con cargos a los padres de la niña.

El expresidente tenía una orden de aprehensión en su contra, pero fue desactivada por una resolución judicial de una jueza y el Fiscal General del Estado leal a Evo Morales, Juan Lanchipa, destituyó a los fiscales que investigaban la denuncia contra el líder del MAS.

“Se han abierto cinco denuncias en los últimos cuatro días en contra de Evo Morales, y no se ha podido identificar los delitos que quieren imputarlo y esto es algo que está totalmente armado, no hay presencia de las víctimas, no hay presencia de los padres de las víctimas”, insistió la abogada.

Después refirió que el exmandatario se encuentra en el trópico de Cochabamba resguardado por sus leales ante la orden de aprehensión que fue anulada por una jueza en la ciudad de Santa Cruz.

“Evo Morales está en el trópico y custodiado por la gente del trópico de Cochabamba. Evo Morales no tiene por qué estar en la clandestinidad. Él no ha cometido ningún delito, hasta el día de hoy no han podido comprobar ningún delito, y la detención que se pretendía realizar hoy es una detención ilegal”, dijo.