Abogado de Evo Morales evita responder si éste tuvo un hijo con una menor de edad

Para el equipo jurídico del expresidente se trata de un “caso cerrado” en 2020 porque la Fiscalía no habría encontrado suficientes pruebas.

eju.tv / Video: No Mentirás

Juan Carlos Véliz / La Paz

El abogado que forma parte del equipo jurídico del expresidente Evo Morales, Nelson Cox, evitó responder si su defendido tuvo una hija con una menor de edad cuando ejercía la presidencia de Bolivia como señala una investigación de la Fiscalía.

“No, obvio que no puedo responder porque los temas de índole personal son intuito personae. El principio de la privacidad, el principio de la honra, tiene salvaguardas de estándares internacionales, entonces yo le puedo responder por mi vida en lo que concierne al ámbito público ni tampoco por mi vida privada, peor en referencia a la vida del expresidente Evo Morales. Hay que ser muy atrevido para meterse en eso, yo no lo voy a hacer”, afirmó anoche en una entrevista con el programa No Mentirás.

El expresidente Morales es investigado en Bolivia por el delito de trata de personas y estupro en contra de una menor de 15 años en 2017. Los antecedentes del caso indican que como consecuencia del abuso sexual, la menor quedó embarazada y nació una hija.

Morales habría reconocido a su hija en el certificado de nacimiento y llegó a un acuerdo con los padres de la víctima mediante ofertas de trabajo y viajes con pasaportes diplomáticos.

Hasta ahora el equipo jurídico del exmandatario esquiva la pregunta clave: ¿Morales tuvo una hija con una menor de edad? Según Cox, los medios de comunicación en Bolivia estarían ingresando a un terreno de “morbosidad” y que estigmatizan al expresidente.

También dijo que se trata de “un caso cerrado” en 2020 aunque admitió que no existe una sentencia ejecutoriada sino fue la Fiscalía la que rechazó la demanda por falta de pruebas. Después alegó que Morales es “inocente” porque no cometió ningún delito.

El acusado ayer en una conferencia de prensa dijo que “no se metan con la familia, la familia es sagrada” cuando un periodista le preguntó si es verdad que tuvo una hija con una menor de edad.