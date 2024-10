Abogado solicitará la aprehensión del dirigente campesino que insultó a Eva Copa

Frank Campero asegura que Ponciano Santos calificó de ‘mujerzuela’ a la alcaldesa de El Alto en dos oportunidades

Boris Bueno Camacho / La Paz

Frank Campero, abogado defensor de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, anunció que se hizo la solicitud formal ante el Ministerio Público para la aprehensión del dirigente campesino del ala evista Ponciano Santos, quien en dos oportunidades emitió fuertes declaraciones contra la autoridad municipal en dos oportunidades, las cuales fueron tipificadas como actos de violencia política hacia la mujer; además de otras figura penal como la instigación pública al odio, al racismo y a la discriminación, entre otros.

La Fiscalía de La Paz admitió la denuncia contra Santos por la supuesta comisión del delito de violencia política hacia las mujeres. Las declaraciones vertidas por el aliado de Evo Morales se dieron en el marco de la marcha del sector radical del Movimiento al Socialismo (MAS) que se trasladó desde Caracollo hasta La Paz ya que la alcaldesa alteña advirtió con no dejar pasar la caminata por esa urbe, lo que provocó la reacción del dirigente campesino quien supuestamente la tildó de ‘mujerzuela’.

Foto: captura pantalla

“El señor Ponciano Santos, el pasado 15 de septiembre y el 21 de septiembre, de manera abrupta, violenta y criminal, ha emitido criterios que destrozan, calan, minan el orgullo y reputación de una mujer, en este caso de la alcaldesa Eva Copa al tildarla justamente de ‘mujerzuela’ de manera dolosa y criminal en dos oportunidades; por ello, se presentó la denuncia por instigación pública al odio, al racismo y a la discriminación; pero, principalmente por violencia política hacia y contra las mujeres”, puntualizó el legista.

En ese sentido, la principal autoridad de El Ato ratificará la denuncia mediante una declaración informativa contra el dirigente del Pacto de Unidad del ala evista, quien no se presentó de manera voluntaria a declarar por las frases peyorativas que lanzó contra Copa; es así como, en las próximas horas, se formalizará la solicitud a la fiscalía paceña para que emita una orden de aprehensión contra el líder campesino si no se presenta a declarar el en proceso que fue abierto en su contra.

“Para que este señor, ya sea esté en la ciudad de Cochabamba, en la ciudad de Santa Cruz, o esté en una marcha en alguno de los caminos del país sea aprehendido y conducido directamente ante el Ministerio Público de El Alto para que responda por esas sus agresiones, por la comisión de esos delitos que ha cometido”, advirtió el jurista, quien aseguró también que no se aceptará una satisfacción pública por parte del acusado, porque se debe sentar un precedente contra ese tipo de delitos.

Campero remarcó que no se puede acudir a la rivalidad política como argumento para verter ese tipo de adjetivos que descalifican a una mujer, porque en lugar de proceder a esgrimir consideraciones ideológicas, se procede a atacar, insultar y amenazar; en ese sentido, señaló que Copa no permitirá que una persona ‘machista y agresor de mujeres’ se perpetre en el poder, porque se considera intocable al ser parte de un grupo político o social.

Foto: captura pantalla

“Estamos en un estado de derecho y a una mujer se respeta, y no por ser Eva Copa, sino por ser una de las principales autoridades del país, la primera autoridad de la ciudad de El Alto y, obviamente, las mujeres no pueden aceptar este tipo de agresiones y que se las llame y se las tilde de esa manera por rivalidad política, aspecto que no concuerda dentro de los elementos que se manejan en la vida política”, aseveró.