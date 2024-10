Afines a Morales retan a Luis Arce cumplir su advertencia sobre un desbloqueo gradual

Suman las voces que piden que el presidente y su gobierno den un paso al costado y convoquen a elecciones generales

eju.tv / Video: RKC

Boris Bueno Camacho / La Paz

Los sectores movilizados en las carreteras de cuatro de los departamentos del país retaron al presidente Luis Arce a cumplir la advertencia hecha el martes en sentido que habrá un desbloqueo gradual de los diferentes cercos que instalaron los afines al ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) sobre todo en Cochabamba, para protestar por la supuesta persecución contra su líder máximo, Evo Morales Ayma, así como por la crisis económica que atraviesa el país.

La pasada jornada, el presidente Luis Arce afirmó el martes que ningún bloqueo salvará a nadie por los delitos cometidos contra niñas y mujeres, en alusión a la investigación abierta contra Evo Morales; y aseguró que gradualmente se despejarán los caminos, porque es un pedido de diferentes sectores de la población por la grave afectación a la economía que conlleva la medida de presión de los partidarios del también líder cocalero.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Circula un meme sobre los encapuchados con los policías en los debloqueos. Foto: RKC

Uno de los responsables del punto de bloqueo en la localidad de Epizana, en la provincia Carrasco de Cochabamba, Víctor Ala, rechazó las advertencias de Arce Catacora y retó a las fuerzas policiales a que ‘se atrevan’ a intentar el desbloqueo de los 21 puntos que se instalaron en ese departamento, además de Oruro, Potosí y Santa Cruz; porque los puntos de bloqueo serán masificados debido a que las palabras del presidente provocaron una excesiva molestia en los sectores movilizados.

“A ver que se atreva, que venga con sus pandilleros, con sus cleferos, con sus motines (policías), con sus vendepatrias, aquí les vamos esperas, a ver que se atrevan, ya basta, nosotros pacíficamente hemos salido a bloquear y antes hemos hecho marchas, hemos mandado cartas, por ese motivo, las organizaciones sociales lo vamos a esperar, que se atreva, que venga a bloquear, con esas palabras cada día se está masificando”, advirtió el dirigente campesino.

Movilizados muestran las vainas de los gases lacrimógenos. Foto: RKC

Asimismo, uno de los representantes de los sectores juveniles rechazó el intento de desbloqueo de la pasada jornada en diferentes sectores y denunció la excesiva violencia que utilizaron las fuerzas policiales contra las personas que participan en la medida de presión; en ese sentido, reiteró, al igual que otros dirigentes evistas lo hacen desde hace varios días, que el pedido ahora es que el gobierno en pleno renuncie y convoque a la brevedad a elecciones generales.

“Ellos nos gasifican brutalmente y encima saquean, agarran a nuestra gente y la maltratan , ya se pasa este gobierno, no respeta a las organizaciones sociales, ya no queremos este gobierno, nos matan de hambre con la canasta familiar, hay gasolinazo, pedimos que se vaya de una vez, ya no lo queremos, hemos apoyado en un principio los jóvenes, pero nos han traicionado”, puntualizó.

Los dirigentes que comandan a los movilizados en Epizana. Foto: captura pantalla

Por último, otro dirigente se mofó de la aseveración del primer mandatario y recordó que la pasada jornada las fuerzas policiales fueron repelidas en todos los sectores donde intentaron despejar las vías; ocurrió en Epizana, también en Parotani, en el valle bajo de Cochabamba, así como en el puento Ichilo, en la región de Bulo Bulo, lo mismo pasó en Pojo, en la provincia Carrasco de ese departamento, rememoró.

“Qué podemos pensar de este gobierno que dice que gradualmente voy a desbloquear, y miente todavía, decía que solo el departamento de Cochabamba está bloqueado, todo está expedito, entonces, no se puede aguantar más a este gobierno, yo creo que la solución para arreglar esto es que este gobierno traidor se vaya nomás, dé un paso al costado, pedimos que se vaya porque este país por culpa de ellos está hundido”, resaltó.